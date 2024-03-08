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Deri imalat hanesinde yılan, deve kuşu ve yaban hayvanları derileri görenleri dehşete düşürdü

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Bir çanta imalathanesine düzenlenen baskında, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen bin 501 piton yılanı ve devekuşu derileri ile bu malzemelerden imal edilmiş çantalar ele geçirildi. Piyasa değeri 20 milyon lirayı bulan ürünün ele geçirildiği operasyonda atölye sahibi gözaltına alındı.

Deri imalat hanesinde yılan, deve kuşu ve yaban hayvanları derileri görenleri dehşete düşürdü mask
Deri imalat hanesinde yılan, deve kuşu ve yaban hayvanları derileri görenleri dehşete düşürdü
Deri imalat hanesinde yılan, deve kuşu ve yaban hayvanları derileri görenleri dehşete düşürdü
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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir şahsın, Güneydoğu Asya ülkelerinden Endonezya’dan yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirttiği yabani hayvan derilerini imalathanesinde çanta ve benzeri aksesuarlara dönüştürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisine ulaştı.

Deri imalat hanesinde yılan, deve kuşu ve yaban hayvanları derileri görenleri dehşete düşürdü

Gerede bağlantılı olduğu şüphesi

Elde edilen bilgiler kapsamında araştırmalarını derinleştiren kaçakçılık polisi, söz konusu yabani hayvan derilerinden İstanbul’da bulunan bir imalathanede çanta üretildiğini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında operasyon için düğmeye basan emniyet ekipleri, imalathaneye baskın düzenledi. Baskın düzenlenen atölyenin sahibinin Gerede Deri organize sanayi Bölgesinde işletmesi bulunduğu iddia edildi.Deri imalat hanesinde yılan, deve kuşu ve yaban hayvanları derileri görenleri dehşete düşürdü

Piyasa değeri 20 milyon lira

Operasyonda; piyasa değeri 20 milyon lirayı bulan bin 486 adet piton derisi, 11 adet deve kuşu derisinden yapılma çanta, 4 adet piton derisinden yapılma çanta olmak üzere toplam bin 501 adet gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Baskında işyeri sahibi S.T. adlı şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.Deri imalat hanesinde yılan, deve kuşu ve yaban hayvanları derileri görenleri dehşete düşürdü

Gümrükten “hasır çanta” diye geçirilmiş

Ele geçirilen yabani hayvan derileri, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'ne teslim edilirken, yakalanan şüpheli S.T.’nin, söz konusu yabani hayvan postlarını Türkiye gümrüğünden “hasır çanta” diye Türkiye'ye soktuğu ileri sürüldü.Deri imalat hanesinde yılan, deve kuşu ve yaban hayvanları derileri görenleri dehşete düşürdü

Piyasa değeri 20 milyon lirayı bulan kaçak deri mamülleri ile ilgili atölye sahibi S.T.’ye 40 milyon lirayı aşan vergi cezası, “5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet” ve “CITES Sözleşmesine Aykırılık” suçlarından cezai işlem uygulandı. Şüphelinin, ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.Deri imalat hanesinde yılan, deve kuşu ve yaban hayvanları derileri görenleri dehşete düşürdü

# Türkiye

08 Mar 2024 - 00:05 İstanbul- Asayiş

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