İlhan Durak inşaat işçilerinin sofrasında!

İlhan Durak, inşaat işçileriyle bir arada
Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, samimiyetiyle yine göz doldurdu. Bolu'da gerçekleştirilecek olan 31 Mart seçimleri öncesinde, Durak işçilerle buluştu. Şantiyede inşaat emekçileriyle bir araya gelen Durak, Bolu'nun geleceğini konuştu.
Vaatler ve iş bitiricilik öne çıkıyor
Durak, Bolu'nun imar planlarını gözden geçireceklerini, yaşam kalitesini arttıracaklarını ve yeşil alanları artırarak şehri daha yaşanabilir hale getireceklerini vurguladı. Ayrıca, yeni imar alanları oluşturarak konut üretimine katkı sağlayacaklarını dile getirdi. Bu adımların, iş konusundaki sıkıntıları azaltacağını ve konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara kolaylık sağlayacağını belirtti.
Samimiyetle yola devam
Durak, samimiyetiyle Bolu'da büyük destek görüyor. Seçim çalışmalarında gösterdiği performans ve vaatlerle dikkatleri üzerine çekiyor. Bolu'nun geleceği için heyecanla çalışmalarını sürdüren Durak, halkın takdirini kazanmaya devam ediyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Bolulu - Kendi bloklarının işçileri mi?
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.