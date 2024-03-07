İlhan Durak inşaat işçilerinin sofrasında!

İlhan Durak, inşaat işçileriyle bir arada

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, samimiyetiyle yine göz doldurdu. Bolu'da gerçekleştirilecek olan 31 Mart seçimleri öncesinde, Durak işçilerle buluştu. Şantiyede inşaat emekçileriyle bir araya gelen Durak, Bolu'nun geleceğini konuştu.

Vaatler ve iş bitiricilik öne çıkıyor

Durak, Bolu'nun imar planlarını gözden geçireceklerini, yaşam kalitesini arttıracaklarını ve yeşil alanları artırarak şehri daha yaşanabilir hale getireceklerini vurguladı. Ayrıca, yeni imar alanları oluşturarak konut üretimine katkı sağlayacaklarını dile getirdi. Bu adımların, iş konusundaki sıkıntıları azaltacağını ve konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara kolaylık sağlayacağını belirtti.

Samimiyetle yola devam

Durak, samimiyetiyle Bolu'da büyük destek görüyor. Seçim çalışmalarında gösterdiği performans ve vaatlerle dikkatleri üzerine çekiyor. Bolu'nun geleceği için heyecanla çalışmalarını sürdüren Durak, halkın takdirini kazanmaya devam ediyor.