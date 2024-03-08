Tüm sendikacıları ilgilendiriyor! Korkmaz AYM’nin sendika kararı hakkında ne dedi?

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Bolu İl Başkanı Erkan Korkmaz kamu emekçilerinin sendikal özgürlüklerinin güçlendiğini söyledi. AYM kararının yandaş sendikaların üzüntüsüne yol açarken, gerçek sendikal mücadeleye ve emekçilerin haklarına büyük bir zafer olarak yankılandığını belirten Korkmaz’ın açıklamaları haberimizde…

Anayasa Mahkemesi'nden demokratik bir adım

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Bolu İl Başkanı Erkan Korkmaz'ın basın açıklamasıyla duyurduğu üzere, Anayasa Mahkemesi (AYM), kamu emekçileri için kritik öneme sahip bir karara imza attı. Yüzde 2'lik sendika barajının iptali, sendikal örgütlenme özgürlüğüne yapılan büyük bir katkı olarak değerlendiriliyor. Bu karar, kamu çalışanlarının sendika seçme özgürlüğünü gerçek anlamda iade ediyor.

Sendikal eşitsizliğe son

AYM'nin kararı, sendikalar arasındaki yasal eşitsizliği ortadan kaldırarak, kamu görevlilerinin tekel sendikalara mahkum edilmesine engel oldu. Bu durum, iktidar ve yandaş sendikaların sendikal özgürlüklere müdahalesine bir duruş sergileyerek, uluslararası emek ve sınıf mücadelesine olumlu bir katkı sağladı.

Yandaş sendikaların üzüntüsü

Kararın açıklanması, özellikle yandaş sendikalar arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Anayasa Mahkemesi'nin bu adımı, hukuki zemindeki netliği ortaya koyarken, yandaş sendikaların üye kayıplarının artacağının da bir göstergesi oldu.

Gerekçeli karar ve sonuçları

AYM'nin gerekçeli kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, %2 barajını aşan sendikaların üyelerine Toplu Sözleşme İkramiyesi ödenirken, baraj altında kalan sendikaların üyelerine sendika tazminatı ödenecek. Ayrıca, sendika üyesi aidatlarının kamunun bütçesinden karşılanması, "zorlama" olarak değerlendirilerek iptal edildi.

Sendikacılık anlayışına ders niteliğinde karar

Bu karar, yalnızca aidat toplayarak var olmaya çalışan yandaş sendikacılık anlayışına karşı bir ders niteliğinde. Uluslararası sözleşmelere aykırı olan "sendika katkı payı" ve "toplu sözleşme ikramiyesi" ödemeleri, bu kararla yeni bir döneme girdi.

Sendikal mücadelede yeni dönem

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, %2 barajının iptaliyle sendikal hak ve özgürlükler konusunda yeni bir dönemin başladığını vurguluyor. Sendikaların gerçek gücünü, üyelerinin gönüllü katkılarından ve örgütlü mücadeleden alması gerektiğini belirten Korkmaz, bu kararın emek ve sınıf mücadelesinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade ediyor.