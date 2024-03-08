Bolu, Yeni Uluslararası Fuar Alanı ile dünya sahnesine çıkıyor

Bolu'nun Fuar Alanı hamlesi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şehrin uluslararası etkinliklerde önemli bir rol oynaması için kolları sıvadı. Çivril Mahallesi'nde planlanan 20 bin kişi kapasiteli Uluslararası Fuar Alanı ile Bolu, uluslararası fuar organizasyonlarının yeni gözdesi olacak. Bu proje, Bolu'nun sadece bir turizm şehri olmadığını, aynı zamanda önemli ticari etkinliklere de ev sahipliği yapabilecek kapasitede olduğunu gösteriyor.

Modern tasarım ve geniş kapasite

Yeni fuar alanı, 5 bin m2 kapalı alana sahip olacak ve yaklaşık 20 bin ziyaretçiyi aynı anda ağırlayabilecek kapasitede tasarlandı. Modern mimarisi ve geniş kapasitesi ile dikkat çeken bu proje, Bolu'yu uluslararası arenada önemli bir merkez haline getirecek.

Çevre dostu ve fonksiyonel alan

Bolu Uluslararası Fuar Alanı, çevre dostu özellikleriyle de öne çıkıyor. Çatılara yerleştirilen güneş panelleri ile elektrik ihtiyacının büyük bir kısmı karşılanacak. Ayrıca, 2 bin araçlık otoparkı ile ziyaretçilere büyük bir kolaylık sağlanacak. Kapalı-açık sergi holleri, seminer salonu, kafeterya ve restoran gibi fonksiyonel yaşam alanları da projede yer alacak.

Bolu'nun uluslararası alandaki yükselişi

Başkan Tanju Özcan'ın bu projesi, Bolu'nun uluslararası alandaki yükselişini simgeliyor. Şehir, bu yeni fuar alanı ile birçok önemli fuarı ağırlayarak, uluslararası iş ve turizm trafiğinde önemli bir merkez olmayı hedefliyor. Bolu, bu sayede hem ekonomik hem de sosyal anlamda büyük bir kalkınma yaşayacak.

Bolu'nun geleceğine yatırım

Bolu Belediyesi'nin bu projesi, şehrin geleceğine yapılan büyük bir yatırım olarak görülüyor. Uluslararası fuar alanı, Bolu'ya yeni iş imkanları, turizm gelirleri ve uluslararası tanınırlık getirecek. Bu proje ile Bolu, uluslararası arenada adından sıkça söz ettirecek bir şehir haline gelecek.

Bolu Belediyesi'nin bu vizyoner projesi, şehrin uluslararası alanda rekabet edebilirliğini artırırken, yerel ekonomiye de büyük katkılar sağlayacak. Bolu, yeni Uluslararası Fuar Alanı ile dünya sahnesindeki yerini alıyor.