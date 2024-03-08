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Çetin Uç'tan Kadınlar Günü mesajı “Kadın-erkek eşit değildir”

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CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların toplumdaki önemine dikkat çekti. Kadın ve erkeğin eşit olmadığını vurgulayan Uç, kadınların özverisi ve çalışkanlığının geleceğimizi şekillendirdiğini belirtti.

Çetin Uç'tan Kadınlar Günü mesajı “Kadın-erkek eşit değildir” mask
Çetin Uç'tan Kadınlar Günü mesajı “Kadın-erkek eşit değildir”
Çetin Uç'tan Kadınlar Günü mesajı “Kadın-erkek eşit değildir”
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Kadınların Toplumdaki Yeri ve Önemi Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Mesajında, kadınların toplumun temel taşı olduğunu ve hayatın her alanında önemli roller üstlendiğini vurguladı.

Kadın ve erkek arasındaki farklılık

Çetin Uç'tan Kadınlar Günü mesajı “Kadın-erkek eşit değildir”

Uç, kadın ve erkek arasında bir eşitlik olmadığını, her iki cinsiyetin de farklı ve özel rolleri olduğunu ifade etti. Kadınların, hem aile içinde hem de ulusal mücadelede üstlendikleri rollerle bu farklılığı ve önemi ortaya koyduklarını belirtti.

Kadınların çalışma hayatındaki yeri

Günümüz Türkiye'sinde kadınların çalışma hayatında da önemli bir yer edindiğini belirten Uç, kadınların topluma örnek olacak çalışmalarıyla her alanda varlık gösterdiğini ifade etti. Kadınların, bilgi ve becerileriyle geleceğimizi şekillendirdiğini vurguladı.

Atatürk'ün kadınlara bakışı

Çetin Uç'tan Kadınlar Günü mesajı “Kadın-erkek eşit değildir”

Uç, mesajında Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara verdiği değeri ve onların toplumda yükselmesi gerektiğine dair görüşlerini de paylaştı. Atatürk'ün kadınların bilgi ve kültürle donanacaklarına olan inancını hatırlattı.

Kadınların geleceğe yürüyüşü

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana kadınların, Cumhuriyet'in değişmez ilkeleri doğrultusunda ilerlediğini ve bu ilkelere sahip çıkarak geleceğe yürüdüklerini belirten Uç, kadınların bu azim ve kararlılığının önemine dikkat çekti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması

Uç, mesajını kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak tamamladı. Parti için sahada çalışan kadınlara ve tüm kadınlara sağlık ve huzur dileklerini iletti, kadınların hayatın her alanında gösterdikleri özveri ve çalışkanlığın önemini bir kez daha vurguladı.

# Sağlık, Türkiye, CHP

08 Mar 2024 - 11:00 Bolu- Güncel

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