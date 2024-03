Bolu'da öğrenci ve polis güçlerini birleştirdi: Sosyal medya dolandırıcılıklarına karşı eğitim seferberliği

Bolu, dijital dolandırıcılığa karşı öncü bir adım attı. Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destek Polis Şubesi, güçlerini birleştirerek, şehrin en yoğun noktası İzzet Baysal Caddesi'nde halkı bilinçlendirme misyonunu üstlendi. 20 lise öğrencisi ve deneyimli polis ekipleri, sosyal medya dolandırıcılığı ve kişisel veri güvenliği konularında vatandaşları aydınlattı.

Dijital çağın gölgesinde dolandırıcılıkla mücadele

İnternet ve sosyal medyanın hayatımızdaki yerinin artmasıyla birlikte, online dolandırıcılık vakalarında da önemli bir artış gözlemlendi. Bu tehlikeye karşı halkı bilgilendirmek amacıyla, Bolu'daki eğitim ve emniyet güçleri el ele verdi. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Yusuf Akgül liderliğindeki 20 lise öğrencisi, sahte internet siteleri, kişisel bilgilerin paylaşımı ve sosyal medya tuzakları hakkında önemli bilgiler verdi.

Bilinçlendirme faaliyetleri ve etkinlikler

Öğrenciler ve polis ekipleri, vatandaşlara yönelik interaktif bilgilendirme seansları düzenledi. Sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılıklar, kişisel bilgi güvenliği ve alışveriş sitelerindeki güvenlik önlemleri gibi konular ele alındı. Ayrıca, cadde boyunca bilgilendirici broşürlerin yer aldığı panolar da halkın dikkatini çekti.

Toplumun her kesimine ulaşma çabası

Bu eğitim seferberliği, 7'den 70'e her yaştan insanı hedef alıyor. Çünkü dijital dolandırıcılık riski, toplumun her kesimini etkileyebiliyor. İnternet kullanımının her geçen gün arttığı bu dönemde, her yaştan insanın dijital güvenlik konusunda bilinçlenmesi büyük önem taşıyor.

Sonuç ve beklentiler

Bolu'da gerçekleştirilen bu örnek hareket, diğer şehirler için de bir ilham kaynağı olabilir. Dijital dolandırıcılığa karşı toplumsal farkındalığın artırılması, suç oranlarının azaltılmasında kritik bir rol oynuyor. Bu tür eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, dijital dünyada daha güvenli bir gelecek inşa etme yolunda atılmış önemli bir adım.