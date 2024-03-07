Beşiktaş maçında klasman düştü: 9 ay sonra Boluspor-Giresunspor maçının hakemi oldu!

Trendyol 1. Lig'de 2023–2024 sezonunun heyecanı devam ederken, 26. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belirlendi. Merakla beklenen atamalar arasında, 8 Mart Cuma günü Boluspor ve Giresunspor arasında gerçekleşecek olan zorlu mücadele öne çıkıyor.

9 ay sonra ilk defa maç yönetecek

Mustafa Kürşad Filiz, sahaya son olarak geçtiğimiz yılın Haziran ayında çıkmıştı. Süper Lig'de ise son düdüğünü Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u 4-1 mağlup ettiği maçta çalmıştı. Sezon başında klasman düşürülen Filiz, Boluspor-Giresunspor karşılaşması ile tekrar sahalara dönüyor.

Filiz bir ilke imza attı

Futbol camiasında, İstanbul İl Hakem Kurulu eski Başkanı Yaşar Filiz'in oğlu olarak da tanınan Filiz, ulusal hakem olarak Galatasaray ile Kastamonuspor maçını yöneterek 3 büyüklerin bir maçı yöneten ilk hakem olmuştu.

Filiz'den tartışmalı kararlar

Filiz'in hakemlik kariyeri, zaman zaman tartışmalı anlara da sahne oldu. Özellikle, Beyoğlu Yeniçarşı'nın başkanı Ahmet Karadeniz'in, maç sonrası Filiz tarafından tehdit edildiğini iddia etmesi gündeme bomba gibi düştü. Karadeniz, Filiz'in penaltı ve kırmızı kart kararları nedeniyle sitem ettiğini ve bu durumun ardından hakem Filiz tarafından tehditler aldığını belirtti.

Maçın diğer hakemleri

Boluspor ile Giresunspor arasındaki maçta Filiz'e yardımcı hakem olarak Şenol Bektaş ve Onur Gülter eşlik edecek. Maçın dördüncü hakemi ise Can Cengiz olacak. Bu atamalar, maçın önemini ve takımlar arasındaki rekabeti daha da artırıyor.

Hakem Filiz'in dönüşü

Mustafa Kürşad Filiz'in, 9 ay sonra yeşil sahalara dönüş yapacak olması, futbolseverler ve takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Klasman düşürüldükten sonra ilk kez bir maçı yönetecek olması, onun için de önemli bir sınav olacak.