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Bolu Lokantacılar Pastacılar Fırıncılar Odası Başkanı Murat Abak pide fiyatlarını açıkladı

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Bolu'da Ramazan ayı için pide fiyatları belirlendi. Bolu Lokantacılar Pastacılar Fırıncılar Odası Başkanı Murat Abak, Ramazan pidesi fiyatları hakkında bilgi verdi. Pidenin fiyatı geçen yıla göre iki kat arttı.

Bolu Lokantacılar Pastacılar Fırıncılar Odası Başkanı Murat Abak pide fiyatlarını açıkladı mask
Bolu Lokantacılar Pastacılar Fırıncılar Odası Başkanı Murat Abak pide fiyatlarını açıkladı
Bolu Lokantacılar Pastacılar Fırıncılar Odası Başkanı Murat Abak pide fiyatlarını açıkladı
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Bolu'da Ramazan pidesinin fiyatı netleşti

Bolu Lokantacılar Pastacılar Fırıncılar Odası Başkanı Murat Abak pide fiyatlarını açıkladı

Bolu'da, Ramazan ayının olmazsa olmazı pidenin fiyatları belli oldu. Bolu Lokantacılar Pastacılar Fırıncılar Odası Başkanı Murat Abak'ın açıklamalarıyla, 2024 Ramazan ayında tüketilecek pide fiyatları vatandaşlara duyuruldu.

Standart pide ve yumurtalı pide fiyatları

Bolu Lokantacılar Pastacılar Fırıncılar Odası Başkanı Murat Abak pide fiyatlarını açıkladı

Bolu'daki fırınlarda 340 gram ağırlığındaki standart Ramazan pidesi 20 TL'den, yumurtalı versiyonu ise 25 TL'den satışa sunulacak. Bu fiyatlandırma, Ramazan ayı boyunca geçerli olacak.

Fiyat Farkının Sebebi Yumurtalı pidenin fiyatının standart pidelere göre 5 TL daha fazla olmasının sebebi, ekstra malzeme ve işçilik maliyeti olarak açıklandı. Bu, lezzet arayışındaki tüketiciler için önemli bir bilgi.

Fiyat belirlemede dikkate alınan faktörler

Bolu Lokantacılar Pastacılar Fırıncılar Odası Başkanı Murat Abak pide fiyatlarını açıkladı

Murat Abak, pide fiyatlarının belirlenmesinde ham madde fiyatlarındaki değişimler ve işçilik maliyetlerinin önemli rol oynadığını belirtti. Bu faktörler, fiyatların her yıl yeniden değerlendirilmesini gerektiriyor.

Vatandaşların Pide Fiyatlarına Tepkisi Her yıl olduğu gibi, pide fiyatlarının açıklanması Bolu'daki vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Ramazan ayının bu geleneksel lezzetini sofralarında görmek isteyenler, fiyatlar hakkında bilgi sahibi olmanın rahatlığını yaşıyor.

Ramazan Ayının Manevi Atmosferi

Bolu Lokantacılar Pastacılar Fırıncılar Odası Başkanı Murat Abak pide fiyatlarını açıkladı

Ramazan ayı, paylaşmanın ve birlikte olmanın önem kazandığı bir dönem. Bolu'da pide fiyatlarının açıklanması, vatandaşların bu kutsal ayın manevi atmosferini sofralarında hissetmelerine olanak tanıyor. Pide, iftar sofralarının vazgeçilmez bir parçası olarak,

Ramazan'ın ruhunu yansıtıyor.

Bolu Lokantacılar Pastacılar Fırıncılar Odası Başkanı Murat Abak pide fiyatlarını açıkladı

Bolu'da Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, pide fiyatlarının açıklanması vatandaşlar için önemli bir haber oldu. Bolu Lokantacılar Pastacılar Fırıncılar Odası'nın belirlediği fiyatlarla, Ramazan ayının geleneksel lezzetleri sofralardaki yerini almaya hazırlanıyor.

08 Mar 2024 - 09:45 Bolu- Güncel

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