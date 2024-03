Sahte imamlara kanmayın… Bakın Diyanet ne yaptı?

İyinin ve kötünün olduğu kadar sahtekârlığın da cirit attığı sosyal medyada Ramazan ayı öncesi sahte imam ve sahte hocaları da sıkça görmek mümkün. Sahte imamlar genellikle güvenilir bir imajla dini bilgi ve terminolojiyi etkileyici bir şekilde kullanarak insanların dikkatini çekerler.

Bireyleri dini yükümlülükler konusunda korkutarak veya suçluluk hissettirerek manipüle ederek cennet, cehennem ve günah gibi kavramları aşırı vurgulayarak insanları istedikleri yöne çekmeye çalışan sahtekarlara karşı Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bolu İl Müftülüğü harekete geçti

Hastalıkların iyileştirilmesi, büyük zenginlikler, evlilik gibi kişisel dileklerin gerçekleştirileceği vaatleriyle insanları can evinden vurarak amaçlarına ulaşmaya çalışan sahte hoca ve imamlara karşı vatandaşın dini duygularının kullanılmaması ve yanlış yönlendirilmemesi için Diyanet İşleri Başkanlığı "Alo 190" ile ‘Ramazan Ayında Her An Yanınızdayız’ diyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayı boyunca vatandaşların dini sorularına anında cevap verebilmek için "Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı"nı aktif ediyor. Sabah 08.00'den akşam 22.00'ye kadar hizmet verecek olan bu özel hat, sahte imamlara karşı doğru bilgi almanın en güvenilir yolunu sunuyor.

2024 Ramazan'ının Teması

Bolu Müftüsü Hüseyin Demirtaş bu yılki Ramazan temasının "Ramazan ve Ahiret Bilinci" olduğunu söyleyerek tema çerçevesinde, İslam'ın dünya ve ahiret dengesine dair vizyonunun anlaşılması ve yaşanması için çeşitli programlar düzenlendiğini bildirdi.

Vatandaşların, Mobil Fetva uygulaması, Diyanet'in resmi internet sitesi veya e-Devlet üzerinden dini sorularını yazılı veya görüntülü olarak sorabileceklerini belirten Demirtaş,Bolu'da yüz yüze dini danışmanlık ve etkinliklerinin de olacağını ifade etti.

Alo Fetva 190

Demirtaş ayrıca Boluluların dini konularla ilgili sorularını ülke çapında ALO 190 Fetva hattından 08.00-22.00 saatleri arasında cevaplandırılacağı gibi İl Müftülüğü ek binası olarak hizmet veren Aile ve Dini Rehberlik Merkezinde yüz yüze de dini sorulara cevap verileceğini kaydetti. Ayrıca İnternet sayfası üzerinden ve dijital uygulamalardan da bilgi almak mümkün olacak.

https://kurul.diyanet.gov.tr fetva.diyanet.gov.tr

https://goruntulufetva.diyanet.gov.tr/ ve mobil uygulamalar kullanılabilecektir.

Aile ve Dini Rehberlik Merkezi ve Diyanet Gençlik Merkezi

Bolu Valiliği yanında bulunan Merkezde Mukabele, İlmihal Dersleri, İftar Programları ifa edilecek. Aileye yönelik danışmanlık hizmetleri ve diğer etkinliler Ramazan Ayında da devam edece.

BAİBÜ Diyanet Merkezi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Yerleşkesinde yer alan Ali Ericek Camii altında hizmete yeni giren BAİBÜ Diyanet Gençlik Merkezinde Ramazan ayı münasebetiyle özel programlar

yapılacak. Manevi Danışmanlar gençlerin sorularına cevap verecek; dini, sosyal ve kültürel etkinlikler yapılacak.

Dini Bilgilenme

İslam dini ile ilgili dijital yayınlara ulaşmak için,

https://diniyayinlar.diyanet.gov.tr/

https://kuran.diyanet.gov.tr/

https://namaz.diyanet.gov.tr/namaz/

https://islamansiklopedisi.org.tr/

https://hadislerleislam.diyanet.gov.tr/

https://ramazan.diyanet.gov.tr adresleri ziyaret edilebilecek.