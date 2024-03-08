Üretici ve market arasındaki fiyat uçurumu gittikçe artıyor!

Şubat ayında yaşanan üretici ve market fiyat farkları dikkat çekiyor. Limon, portakal, kuru incir ve kabakta görülen yüksek fiyat farkları ve tarımsal girdilerdeki artışlar, üreticilerin zorluklarını artırıyor.

Fiyat farkı uçurum gibi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Şubat ayı tarımsal ürün fiyatlarına ilişkin çarpıcı verileri paylaştı. Özellikle limon, portakal, kuru incir ve kabak gibi ürünlerde üretici ile market arasında büyük fiyat farkları göze çarptı. Limonun üreticiden markete 7,3 kat, portakalın 6,7 kat, kuru incirin 4,4 kat ve kabağın ise 3,6 kat daha pahalıya satıldığı belirtildi.

Market fiyatlarında dikkat çeken artışlar

Şubat ayında market raflarında yer alan 40 üründen 29'unda fiyat artışı gözlenirken, 11 üründe fiyat düşüşü yaşandı. En fazla fiyat artışı %61,1 ile kuru incirde görülürken, bu artışı kuru kayısı, fındık içi, kuzu eti ve kuru üzüm takip etti. Fiyatı en çok düşen ürün ise %32,5 ile beyaz lahana oldu.

Üretici fiyatlarında dalgalanmalar

Üretici seviyesinde ise 32 üründen 17'sinde fiyat artışı, 8'inde fiyat düşüşü yaşandı. Kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek gibi bazı ürünlerde fiyat değişimi olmazken, en fazla fiyat düşüşü kabak ve limonda gözlendi. Kuru soğan, sivri biber ve kuzu eti gibi ürünlerde ise fiyat artışları dikkat çekti.

Mevsim ve talep etkisi

Bayraktar, mevsimsel değişikliklerin ve talep dalgalanmalarının üretici fiyatları üzerinde önemli etkileri olduğunu vurguladı. Özellikle kuru soğanda sezonun sona ermesi, kuzu etinde arz ve talep değişiklikleri, sivri biber ve yeşil soğan gibi ürünlerde dönemsel arz azalması fiyatları etkileyen faktörler arasında yer aldı.

Tarımsal girdi fiyatlarındaki artış

Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarındaki artış da üreticilerin karşılaştığı zorlukları artırıyor. Mazot, gübre ve yem gibi temel girdilerdeki fiyat artışları, tarımsal üretimin maliyetini yükseltiyor ve üreticilerin gelirlerini olumsuz etkiliyor.

Üreticilerin zorlu mücadelesi

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, üreticilerin karşılaştığı bu zorluklara dikkat çekerek, tarımdan uzaklaşan üreticilerin tekrar tarıma döndürülmesinin zorluklarına işaret etti. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için üretici ve market fiyatları arasındaki makasın daraltılması gerektiğini vurguladı.