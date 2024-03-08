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Sahur yapılmazsa metabolizma yavaşlar

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2024 Ramazan ayında sahurun önemi nedir? Ramazan ayında nasıl sağlıklı beslenilir? Diyetisyen Tuğba Nur Selçuk, sahur ve iftar için altın değerinde öneriler sunuyor. Sahurun önemi, iftarın ideal yapılışı ve daha fazlası için okuyun.

Sahur yapılmazsa metabolizma yavaşlar mask
Sahur yapılmazsa metabolizma yavaşlar
Sahur yapılmazsa metabolizma yavaşlar
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Sahurun önemi ve ideal beslenme

Sahur yapılmazsa metabolizma yavaşlar

Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin püf noktalarını paylaşan Diyetisyen Tuğba Nur Selçuk, sahur öğününün atlanmaması gerektiğini vurguluyor. "Sahur yapılmadığı takdirde açlık süresi 17-18 saate kadar uzayabilir, bu da metabolizma hızında yavaşlamaya neden olur," diyen Selçuk, sahurda protein ağırlıklı beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Yumurta, süt ürünleri ve az tuzlu peynir gibi besinlerin yanı sıra, tam tahıllı ekmek, sebze, meyve ve çiğ kuruyemişlerin sahurda tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.

İftarda dikkat edilmesi gerekenler

Sahur yapılmazsa metabolizma yavaşlar

İftar öğününde yavaş yemek yemenin ve iyi çiğnemenin önemine değinen Selçuk, çorba ile başlanıp 10-15 dakika ara verilmesi gerektiğini söylüyor. Bu ara, mideye yüklenmemek ve kan şekerinin dengelenmesi için önem taşıyor. Ana yemeğin haşlama, fırında veya ızgara gibi yağsız yöntemlerle hazırlanması ve yanında mutlaka salata bulundurulması gerektiğini ifade ediyor.

Dengeli öğünlerin önemi

Sahur yapılmazsa metabolizma yavaşlar

Ramazan ayında beslenme alışkanlıklarımızın değiştiğini belirten Selçuk, öğünlerin dengeli olmasının önemine vurgu yapıyor. Açlık süresinin uzaması metabolizma hızını yavaşlatabilirken, sahur öğününün kas ve sıvı kaybını önlemek için yeterli miktarda besin içermesi gerektiğini hatırlatıyor.

Sahurda kaçınılması gerekenler

Sahur yapılmazsa metabolizma yavaşlar

Sahurda tuz ve baharat içeriği yüksek şarküteri ürünlerinin tüketilmemesi gerektiğini belirten Selçuk, bu tür besinlerin kronik rahatsızlıkları tetikleyebileceğini ve gün içinde sıvı kaybına yol açabileceğini ifade ediyor. Ayrıca, kafeinli içecekler yerine ayran, şekersiz komposto ve ev yapımı meyve sularının tercih edilmesi öneriliyor.

İftarda tatlı tüketimi

Sahur yapılmazsa metabolizma yavaşlar

İftar sonrası tatlı ihtiyacına da değinen Selçuk, yemeğin hemen ardından tatlı tüketmenin doğru olmadığını, en az 2 saat beklenilmesi gerektiğini söylüyor. Hafif ara öğünlerle tatlı ihtiyacının dengelenebileceğini, sütlü tatlıların küçük porsiyonlarda haftada bir tüketilebileceğini belirtiyor.

Diyetisyen Tuğba Nur Selçuk'un Ramazan ayında sağlıklı beslenme üzerine önerileri, hem oruç tutan vatandaşların hem de dengeli beslenmeye önem veren herkesin dikkate alması gereken değerli bilgiler içeriyor. Sahur ve iftar öğünlerinde yapılan doğru tercihler, Ramazan ayını sağlıklı ve dinç geçirmenin anahtarını oluşturuyor.

08 Mar 2024 - 12:30 - Sağlık

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