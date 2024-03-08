İşte, Bolu Belediyesi’nin Kent Mobilyaları Üretim Tesisi

Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkanı, şehrin ve bölgenin kalkınmasına önemli bir katkı sağlamak üzere kent mobilyaları üretim tesisi kuracaklarını duyurdu. Bu stratejik hamle, hem şehir estetiğine hem de ekonomisine değer katmayı hedefliyor.

Kent mobilyaları üretimiyle Bolu daha da güzel bir hal alacak

Tanju Özcan'ın liderliğinde Bolu Belediyesi, şehrin parklarından meydanlarına kadar her yerde kullanılan kent mobilyalarını kendi üretim tesisi aracılığıyla sağlamayı planlıyor. Bu yeni adım, şehri güzelleştirirken, aynı zamanda yerel istihdama ve ekonomiye de büyük katkı sunacak.

Geniş kapsamlı üretim ve istihdam fırsatı

Yaklaşık 2.500 m2 alana kurulacak olan tesis, çeşitli panel ve ahşap üretimleri yapacak ve geniş bir ürün yelpazesi sunacak. Üretilecek kent mobilyaları arasında çardaklar, banklar, kamelyalar ve oyun grupları gibi ürünler yer alacak, bu da Bolu'nun yanı sıra çevre illerin de ihtiyaçlarını karşılayacak.

Bölge için bir ilk

Çevre İllerin de İhtiyaçları Karşılanacak

Bolu Belediyesi, bu tesisle sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda çevre iller ve Bolu'nun ilçeleri için de bir kaynak olacak. Bu girişim, bölgedeki kent mobilyası ihtiyacını karşılamada bir dönüm noktası olacak.

Tesis imkanları

Üretim tesisinin içinde, üretilen ürünlerin sergileneceği showroomlar ve kursiyerlere yönelik pratik eğitimler verilecek atölyeler de bulunacak. Bu sayede, Bolu'da mesleki eğitim ve beceri gelişimi için yeni fırsatlar yaratılacak.

Tanju Özcan "Hazırlıklar Tamam, Bolu İçin Yeni Bir Dönem Başlıyor"

Belediye Başkanı Tanju Özcan, projenin tüm detaylarının tamamlandığını ve Aşağısoku Mahallesi'nde hayata geçirileceğini belirtti. Özcan, bu projenin Bolu'ya sağlayacağı katma değerin altını çizerek, üretim ve istihdam açısından yeni bir dönemin başlayacağının müjdesini verdi.