Bolu başta olmak üzere yurdun dört bir yanında görüntülenmeye başladılar

Bursa, Eskişehir, Bolu başta olmak üzere tüm Türkiye’de bazen fotokapanlara bazen de cep telefonu kameralarına yansıyorlar. Bolu Abant’ta endemik bir türü bulunan su samurları yurdun dört bir yanında görüntülenmeye başladı.

Mudanya sahilinde su samurları görüldü

Bursa'da ortaya çıkan yunus balıklarının şovu görenleri heyecanlandırırken, akşam saatlerinde ise başka bir sahilde su samurları görüldü. Gemlik sahilinde ortaya çıkan yunus balıklarını gören vatandaşlar büyük bir heyecanla izledi. Bir süre suyun üstüne zıplayan yunus balıkları vatandaşlar tarafından kaydedildi. Sevimli yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu. Mudanya sahilinde ise akşam saatlerinde su samurları görüldü.

Su samurunun uyku keyfi farklı olur

Yeryüzü cenneti Anadolu’nun farklı bir coğrafyasında çaydan çıkarak tüylerini temizleyen ardından da güneş altında uyku keyfi yapan su samuru, kamerayla kayıt altına alındı.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) tarafından “nesli yok olma tehdidine yakın” kategorisinde sınıflandırılan su samuru, Munzur Çayı kıyısında tüylerini temizledikten sonra uyku keyfi yaparken bir vatandaş tarafından kamerayla kayıt altına alındı. Munzur Çayı kıyısında uzun süre tüylerini temizledikten sonra güneşlenen su samuru, daha sonra yeniden Munzur Çayına girerek gözden kayboldu.

Keyif veren sevimli tesadüf

Stres atmak ve dinlenmek için yürüyüş yaptığı sırada su samuruna denk geldiğini aktaran yazar Caner Canerik, ''Samur, beş on metre kadar ilerimde çay kıyısına çıkıp ısınmaya, kendini temizlemeye başladı. Önce uzaktan çektim. Gitmediğini görünce sessizce adım adım yaklaştım. Yaklaşık bir metre mesafeden görüntüleme şansım oldu. İnanılmaz güzel bir dünyaya kapı açıyor insanda. Anadolu’nun bu yönünü seviyorum. Ne kadar yoğun, stresli bir iş yaparsanız yapın doğaya gittiğinizde ya da kendi kültürünü bilen yaşlı birinin yanına gittiğinizde sizi çok farklı bir dünyaya taşıyacaktır. Binlerce yıl öncesinden bugünü yaşayabiliyorsunuz. Evlerimizde steril dünyada hiçbir hayvanın yaşamasına izin vermediğimiz ortamlardan çıkıp doğanın içerisinde bu canlıları gördüğümüzde bunların ne kadar güzel olduğunu görüyoruz.''