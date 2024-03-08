Türk mühendislerden spor dünyasına çığır açan inovasyon: Boluspor maçında ilk kez denendi!

Spor dünyası, Türk yazılım mühendislerinin öncülük ettiği bir dönüşümle tanışıyor. Sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR) ve karma gerçeklik (MR) teknolojilerinin entegrasyonu ile geliştirilen Develad, futbol maçlarını izleme deneyimini kökünden değiştiriyor. Bu yenilik, FIFA'nın da dikkatini çekmiş durumda. İlk testi Göztepe- Boluspor maçında yapılan Develad uygulaması, futbol kulüpleri ve taraftarları için yeni gelir kapıları yaratırken, spor endüstrisinde yeni bir çağın kapılarını aralıyor.

Spor deneyimini nasıl değiştiriyor?

Develad, futbol maçlarını izlerken taraftarların kesintisiz internet erişimine sahip olmalarını ve sosyal medyada daha aktif olmalarını sağlıyor. Aynı zamanda, stadyumlarda yaşanan internet erişim problemlerine kalıcı çözümler sunuyor. AR, VR ve MR teknolojilerini kullanarak taraftarlara sunulan deneyimler, maç izlemenin ötesine geçerek, izleyicilere interaktif bir deneyim sunuyor.

Develad uygulaması denememiz ve #Göztepe ilk 11

Futbol dijitalleşiyor! pic.twitter.com/he5gF5h2tM — Kerem Deveci (@Keremdvc) March 3, 2024

Göztepe-Boluspor maçı ilk testi

İzmir'deki Göztepe-Boluspor maçı, Develad teknolojisinin sahada ilk kez test edildiği anlara ev sahipliği yaptı. Maç sırasında gösterilen İzmir ve Atatürk temalı animasyonlar, uygulamanın potansiyelini gözler önüne serdi. Bu test, teknolojinin futbol maçlarını izleme deneyimine katkılarını ve gelecek vadeden potansiyelini ortaya koydu.

Spor endüstrisinde yeni gelir kapıları

Develad, reklam alanlarını genişleterek futbol kulüpleri ve taraftarları için yeni gelir kapıları yaratıyor. Maç istatistikleri, bilgi yarışmaları ve ilk 11 dizilimlerini canlandırarak, maç izleme deneyimini zenginleştiriyor. Ayrıca, dereceye giren taraftarlara yönelik ödüllerle etkileşimi artırıyor. Bu teknoloji, sürdürülebilirliği ve modern futbolun tanımını yeniden şekillendirmesiyle, gelecek büyük spor organizasyonlarında önemli bir yer edinmeye aday görünüyor.

Büyük organizasyonlarda Develad'ın rolü

Develad, sadece futbol maçlarını izleme deneyimini zenginleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda spor endüstrisinde yeni bir çağın başlangıcını işaret ediyor. FIFA'nın dikkatini çeken ve Katar'daki Dünya Kupası'nda kullanımı planlanan ancak patent sorunları nedeniyle durdurulan bu teknoloji, gelecek Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi büyük organizasyonlarda önemli bir yer edinmeye hazırlanıyor.