Bolu’da yanlışlıkla yeğenini vuran dayının son durumu belli oldu

Bolu'nun Kültür Mahallesi'nde gerçekleşen dramatik olay, aile içi bir tartışmanın trajik bir kazaya dönüşmesiyle sonuçlandı. İşte detaylar:
Aile içi tartışma kanlı bitti
2 gün önce, akşam saatlerinde başlayan olay, Sevgi Ş. ve eşi Selim Ş. arasındaki tartışmayla tetiklendi. Sevgi Ş., tartışmanın ardından yan apartmanda yaşayan annesinin evine sığındı. Ancak eşi Selim Ş.'nin peşinden gittiği ve tartışmanın kayınvalidesinin evinde devam ettiği belirtildi.
Tartışma noktasında dayının müdahalesi
Tartışmaya Sevgi Ş.'nin dayısı, Mehmet Ali G. de dahil oldu. İddiaya göre, tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Mehmet Ali G., evde bulunan tüfeği alarak Selim Ş.'ye ateş açtı. Ancak, trajik bir şekilde mermiler yeğeni Sevgi Ş.'ye isabet etti.
Kaza sonrası ilk müdahale ve hastane süreci
Yanlışlıkla yaralanan Sevgi Ş., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sevgi Ş.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı bildirildi.
Dayıdan polise teslim olma kararı
Olay sonrası kaçan dayı Mehmet Ali G., aranan şüpheli olarak polis tarafından listelendi. Ancak, Mehmet Ali G. polis ekiplerine teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ali G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayın ardından toplumun tepkisi
Bu tür aile içi şiddet olayları, toplumda derin üzüntü ve endişe yaratmaktadır. Yetkililer, benzer trajedilerin önlenmesi adına aile içi şiddete karşı daha etkin mücadele ve önlemlerin alınması gerektiğini vurgulamaktadır.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.