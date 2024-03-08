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2024 yılı kura çekimi sonuçları

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Gerede'de 8 köyde 40 hane, Gerede Orman İşletme Müdürlüğü, 2024 yılı ORKÖY (Orman Köylülerini Kalkındırma) faaliyetleri kapsamında dış cephe mantolama kredisi ve hibe desteği için kura çekimiyle belirlendi. 2024 yılında Enseller, Davutbeyli ve daha fazlası için detaylar burada.

2024 yılı kura çekimi sonuçları mask
2024 yılı kura çekimi sonuçları
2024 yılı kura çekimi sonuçları
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Gerede'de yenilik rüzgarı: ORKÖY kredileri sahiplerini buluyor

2024 yılı kura çekimi sonuçları

Gerede Orman İşletme Müdürlüğü, 2024 yılı ORKÖY (Orman Köylülerini Kalkındırma) faaliyetleri kapsamında, bölge halkının hayatını iyileştirmek adına önemli bir adım attı. Bu yıl içerisinde toplam 8 köyde yaşayan 40 hane, dış cephe mantolama işlemleri için kredi ve hibe desteğine kavuştu.

Kura çekimi ile hak sahipleri belirlendi

2024 yılı kura çekimi sonuçları

Belirlenen köyler; Enseller, Davutbeyli, Yenecik, Yakaboy, Yeniyapar, Mircekiraz, Ertuğral ve Koçumlar, hanelerin geleceğini şekillendirecek kura çekimine ev sahipliği yaptı. Bu çekiliş, hak sahiplerinin şeffaf bir şekilde belirlenmesini sağladı.

Destek miktarları ve kapsamı

2024 yılı kura çekimi sonuçları

Her bir hane için sağlanan destek, 14 bin TL hibe ve 70 bin TL'ye kadar dış cephe mantolama kredisi şeklinde belirlendi. Bu destekler, köylerde yaşayanların yaşam kalitesini artırma ve enerji verimliliğini yükseltme hedefiyle sunuldu.

Bilgilendirme toplantıları

2024 yılı kura çekimi sonuçları

İşletme Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon, vatandaşlara krediler ve sağlanan kolaylıklar hakkında detaylı bilgiler verdi. Bu bilgilendirme toplantıları, sürecin şeffaflığını ve vatandaşların tüm süreçten haberdar olmasını sağladı.

Kura çekiminin önemi

Kura çekimi, adil bir seçim sürecinin garantisi olarak ön plana çıktı. Bu yöntemle, hak sahipleri rastgele ve adil bir şekilde belirlendi, böylece herkesin eşit şansı oldu.

Geleceğe yatırım: Köylerin yenilenmesi

2024 yılı kura çekimi sonuçları

ORKÖY kredileri ve hibe destekleri, Gerede'deki köylerin sosyo-ekonomik yapısını güçlendirirken, aynı zamanda bölgenin çehresini değiştiriyor. Bu projeler, köylerde yaşayanların daha kaliteli ve konforlu bir hayata adım atmasını sağlıyor.

Bu yenilikçi adımlar, Gerede'nin köylerini sürdürülebilir bir geleceğe taşıyor ve bölge halkının yaşam standartlarını yükseltiyor. ORKÖY kredileri ve hibe destekleriyle gerçekleştirilen bu projeler, diğer bölgelere de örnek teşkil ediyor.

# destek, Yaşam

08 Mar 2024 - 22:00 Bolu/ Gerede- Güncel

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