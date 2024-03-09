Bolu’nun ilçelerinde yangın teyakkuzu

Bolu'da orman yangınlarına karşı hazırlıklar hız kazandı. Kıbrıscık ve Mengen'de düzenlenen yangın eğitim ve tatbikatlarıyla, yangına müdahale konusunda bilinç ve beceriler güncellendi. Detaylar için okuyun.

Bolu'da orman yangınlarına karşı proaktif yaklaşım

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarına karşı mücadelede ön saflarda yer alıyor. Bu kapsamda, Kıbrıscık ve Mengen Orman İşletme Müdürlüklerinde yangın sezonuna hazırlık amacıyla kapsamlı eğitim ve tatbikat programları düzenlendi. Bu programlar, yangınla mücadelede bilgi ve becerilerin güncellenmesi amacını taşıyor.

Kıbrıscık'ta yangına karşı bilinç ve hazırlık

Kıbrıscık'ta gerçekleştirilen tatbikat, orman yangınlarına müdahale konusunda farkındalığı artırmayı hedefledi. Etkinliğe, alanında uzman isimler ve yerel yangın mücadele ekipleri katıldı. Amaç, yangın sezonu öncesinde gerekli tüm hazırlıkların eksiksiz bir şekilde tamamlanmasıydı.

Mengen'de uygulamalı yangın müdahale eğitimi

Mengen'de düzenlenen eğitim ve tatbikat, teorik bilgilerin yanı sıra saha uygulamalarını da kapsadı. Katılımcılar, yangın çıkış nedenleri, ilk müdahale yöntemleri ve iş güvenliği konularında bilgilendirildi. Ardından, yangına müdahale ekipmanlarının kullanımı üzerine pratik bir eğitim gerçekleştirildi.

Eğitimlerin önemi ve hedefleri

Bu eğitimler, orman yangınlarına karşı mücadelenin sadece teorik bilgiyle sınırlı kalmaması gerektiğinin altını çiziyor. Uygulamalı tatbikatlar, yangın anında hızlı ve etkili müdahale için büyük önem taşıyor. Ayrıca, bu tür eğitimlerin düzenli olarak yapılması, ekiplerin her zaman hazır olmasını sağlıyor.

Orman yollarının önemi ve bakım çalışmaları

Bölge Müdürü Mahmut Şentürk'ün Mudurnu ziyareti sırasında vurguladığı bir diğer önemli nokta, orman yollarının bakımıydı. Orman yangınlarına müdahalede kritik bir rol oynayan bu yolların, yangın sezonu öncesinde bakım ve kontrolünün yapılması gerektiği belirtildi. Bu, yangın ekiplerinin hızla müdahale edebilmesi için elzem bir adımdır.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nün düzenlediği bu eğitim ve tatbikatlar, orman yangınlarına karşı mücadelede proaktif bir yaklaşım sergiliyor. Bu tür hazırlıklar, hem ekiplerin yetkinliğini artırıyor hem de ormanlarımızın korunmasına katkıda bulunuyor. Toplum olarak orman yangınlarına karşı bilinçli olmak ve gerekli önlemleri almak, hepimizin sorumluluğundadır.