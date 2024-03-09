Bolu'nun kuzeyine can geliyor!

Bolu'ya sporla dolu bir yatırım

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şehrin kuzey bölgesinde yaşayan vatandaşlar için büyük bir müjdeyi paylaştı. Alpağut Mahallesi'nde inşa edilecek olan çok amaçlı kapalı spor salonu, bölge halkının spor ve sağlıklı yaşam aktivitelerine katılımını artıracak önemli bir adım olarak görülüyor.

Çok Amaçlı Spor Salonundan herkes faydalanacak

Tanju Özcan'ın "ustalık dönemi" projeleri arasında yer alan bu spor salonu, 3 bin m2 kapalı alana sahip olacak ve voleybol, basketbol, hentbol, tenis gibi birçok spor dalında etkinliklere ev sahipliği yapacak. Salon, 7'den 70'e her yaştan insanın kullanımına uygun olacak şekilde tasarlanmıştır.

Spor ve sağlıklı yaşam merkezi

Bu yeni tesis, Bolu'nun kuzeyindeki mahallelerde yaşayan vatandaşların spor yaparak sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine olanak tanıyacak. Belediye Başkanı Tanju Özcan, projenin Bolu'ya sağlık ve hareketlilik katacağının altını çizdi.

Ekonomiye de katkı sağlayacak

Spor salonunun alt katında yer alacak 5 adet iş yeri ile proje, bölge ekonomisine de katkı sağlayacak. Bu iş yerleri, spor salonunu ziyaret eden vatandaşlara hizmet verecek ve bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine destek olacak.

Bolu'nun kuzeyi sporla buluşuyor

Tanju Özcan, projenin Bolu'nun kuzeyindeki mahalleler için önemli bir sosyal yaşam merkezi olacağını ve halkın sporla iç içe bir yaşam sürdürmesini sağlayacağını belirtti. Bu spor salonu, şehrin spor altyapısını güçlendirecek ve vatandaşların sağlıklı yaşam alışkanlıklarını destekleyecek.

Bolu için yeni bir başlangıç

Belediye Başkanı'nın ifadelerine göre, bu proje sadece bir spor salonundan çok daha fazlasını temsil ediyor. Bolu'nun kuzeyindeki mahalleler için yeni bir başlangıç anlamına gelen bu yatırım, şehrin sosyal ve kültürel yaşamına önemli bir katkı sağlayacak. Bolu, spor ve sağlıklı yaşamın merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.