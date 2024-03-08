Şeytanın aklına gelmezdi, Fikret Özen’in aklına geldi

Önce umreye gidip günahlarından arındı, sonra…

Bolu Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özen'in kurduğu planlar Osmanlı Taht Oyunlarını gölgede bırakacak cinsten. İddialara göre; umreden döndükten sonra ağlarını örmeye başlayan Fikret Özen, önce 1. sıradan aday olduğu MHP İl Genel Meclis üyeliğini kazanamaması durumunda işini sağlama almak için başkanı olduğu derneğin 26 Şubat’ta yapılması gereken genel kurulunu kimseye haber vermeden tek imzalı dilekçe ile iptal ettirdi.

Şeytanın aklına gelmeyecek plan

İddialara göre, Derneğin yapılması zorunlu olan genel kurulunu 83 üyeye gönderilen mesajla iptal eden ve tarihi belli olmayan 31 Mart sonrası gelecek bir zamana erteleyen Özen’in planı il genel meclis üyesi olamaması durumunda tekrar aday olarak dernek başkanlığına devam etmek üzerine.

Babadan oğula saltanat

Bu nedenle genel kurulu kanuna aykırı şekilde seçim sonrasına erteleyen Özen, böylece il genel meclisine giremezse Bolu Muhtarlar derneğine tekrar aday olup seçilebilecekti. Özen, il genel meclisine girmesi halinde ise Ketenler Köyü Muhtarı olarak yerini oğlu Fatih Özen’e bırakmak üzere aday yaptı. Böylece seçim sonrasına kalan dernek genel kurulunda seçilirse oğlu, seçilemez ise kendi yeniden aday olacak.

Özen eldeki koltuklardan olmak istemiyor

Özen'in, yerel seçimler sonrası Bolu Muhtarlar Derneği Başkanlığı pozisyonuna geri dönmek için kurduğu plan, Bolu'da siyasi kulislerde geniş yankı buldu. Bu stratejik hamle, onun siyasi geleceği için şeytanın bile aklına gelmeyecek kritik bir adım olarak Bolulu muhtarların önüne çıktı.

Hukuki süreç başladı

Alınan bilgiye göre Fikret Özen'in genel kurulu ertelemesi ve bu süreçteki hareketleri, Bolu Cumhuriyet Savcılığı'na intikal etti. Hakkında soruşturma başlatılan Özen’in hakkında hukuki sürecin başlaması Bolu'da siyasi gündemde bomba etkisi yarattı. Konuyu mahkemeye taşıyan bir muhtar şeytani planı deşifre etti.

Bolu'da Game of Thrones

Bu olay, Bolu'da "muhtarlık oyunları" olarak adlandırılan bir dizi siyasi manevranın parçası haline geldi. Fikret Özen'in stratejisi, yerel siyasette yeni bir tartışma konusu yarattı ve muhtarlık pozisyonlarının siyasi stratejilerde nasıl bir rol oynayabileceğini gözler önüne serdi.