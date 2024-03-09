9-10 Mart 2024 hafta sonu Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Sakarya, Kocaeli ve Düzce’de hava nasıl olacak?

Cumartesi-Pazar günü

9 ve 10 Mart tarihleri, Batı Karadeniz ve Doğu Marmara bölgesinde hafta sonunu serin ve yer yer yağmurlu bir hava ile karşılıyor. Baharın bu ilk günlerinde, doğanın uyanışını ve serin bahar yağmurlarının tazeliğini hissedeceğiz. İşte hafta sonu için bölge bölge detaylı hava durumu tahminleri:

9 Mart Cumartesi Hava durumu

Kocaeli: Parçalı bulutlu, en yüksek 10°C, en düşük 5°C

Sakarya: Çok bulutlu, en yüksek 9°C, en düşük 5°C

Düzce: Hafif yağmurlu, en yüksek 8°C, en düşük 4°C

Bolu: Bulutlu, en yüksek 6°C, en düşük 2°C

Bartın: Hafif yağmurlu, en yüksek 9°C, en düşük 4°C

Karabük: Bulutlu, en yüksek 9°C, en düşük 4°C

Zonguldak: Hafif yağmurlu, en yüksek 3°C, en düşük 7°C

Cumartesi günü, bölge genelinde bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Düzce, Bartın ve Zonguldak'ta hafif yağmurlar beklenirken, diğer şehirlerde bulutlu ve serin bir hava etkili olacak.

10 Mart Pazar Hava durumu

Kocaeli: Güneşli, en yüksek 15°C, en düşük 2°C

Sakarya: Güneşli, en yüksek 14°C, en düşük 4°C

Düzce: Güneşli, en yüksek 12°C, en düşük 3°C

Bolu: Güneşli, en yüksek 10°C, en düşük 0°C

Bartın: Yağmurlu, en yüksek 11°C, en düşük 2°C

Karabük: Güneşli, en yüksek 12°C, en düşük 0°C

Zonguldak: Güneşli, en yüksek 10°C, en düşük 5°C

Pazar günü, hafta sonunun ikinci gününde, bölgede güneş yüzünü göstererek, baharın ılık ve aydınlık yüzünü selamlayacak. Bartın hariç, bölgenin genelinde güneşli bir hava hakim olacak, baharın yenilenme ve canlanma enerjisi hissedilecek.

Bu detaylı hava durumu tahmini, 9-10 Mart hafta sonu bölge sakinlerinin, serin ve yağmurlu bahar günlerinden, güneşin ılık yüzünü selamlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak önemli bilgiler içeriyor. Cumartesi günü evde dinlenmek ve Pazar günü baharın tadını çıkarmak için mükemmel bir fırsat sunuyor.