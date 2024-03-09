- Çevre

Bolu'da mera ve yaylaklarda yeni sezon hazırlıkları

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Bolu ilinde mera, yaylak, kışlak ve kamusal alanlarda otlatma sezonunun 2024 yılı için başlangıç ve bitiş tarihleri açıklandı. Göynük, Mudurnu, Seben'den Dörtdivan'a kadar otlatma takvimi ve yönetmelikler hakkında detaylı bilgi edinin.

Bolu'da mera ve yaylaklarda yeni sezon hazırlıkları mask
Bolu'da mera ve yaylaklarda yeni sezon hazırlıkları
Bolu'da mera ve yaylaklarda yeni sezon hazırlıkları
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Bolu'da Otlatma Sezonu Resmi Duyurusu

Bolu'da mera ve yaylaklarda yeni sezon hazırlıkları

Bolu Valiliği, 2024 yılı için mera, yaylak, kışlak ve kamuya ait otlaklar ile çayırların otlatma sezonunun başlangıç ve bitiş tarihlerini içeren Genel Emir 2024/01'i yayımladı. Bu duyuru, bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini artırmayı amaçlıyor.

Otlatma takviminde ilçe farklılıkları

Bolu'da mera ve yaylaklarda yeni sezon hazırlıkları

Bolu'nun farklı ilçeleri için otlatma sezonu tarihleri belirlendi. Göynük, Mudurnu ve Seben ilçeleri ile bağlı belde ve köyler için 01 Nisan - 15 Ekim arası belirlenirken, Dörtdivan, Gerede, Kıbrıscık, Mengen, Merkez İlçe ve Yeniçağa ilçeleri için 15 Nisan - 15 Ekim tarihleri arasında otlatma yapılabilir.

Yaylaklar için özel dönem

Bolu'da mera ve yaylaklarda yeni sezon hazırlıkları

Bolu'daki tüm yaylaklar için otlatma sezonu 01 Mayıs - 15 Ekim tarihleri arasında sınırlı tutulmuştur. Bu dönem, yaylakların korunması ve doğal kaynakların etkin kullanımı açısından büyük önem taşımaktadır.

Anız otlatmasına yeşil ışık

Yayımlanan genel emirde, belirlenen tarihler dahilinde anız otlatmasına izin verilmesi, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerine esneklik kazandırıyor. Bu uygulama, hem mera verimliliğini artırıyor hem de çiftçilere ek faydalar sağlıyor.

Sürdürülebilir otlatma yönetimi

Bolu'da mera ve yaylaklarda yeni sezon hazırlıkları

Bolu Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Özer, alınan kararların bölgedeki mera, yaylak ve otlakların daha verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını sağlayacağını belirtti. Bu yönetim stratejisi, hem ekosistem sağlığını koruyacak hem de yerel hayvancılığı destekleyecek.

Bolu'da Tarım ve Hayvancılığa Yeni Soluk: 2024 otlatma sezonu takvimi, Bolu'da tarım ve hayvancılık sektörlerine yeni bir yön veriyor. Belirlenen tarihler ve yönetmelikler, bölgedeki doğal kaynakların korunmasına ve hayvanların sağlıklı beslenmesine katkıda bulunarak, uzun vadede bölge ekonomisine olumlu yansımalar sağlayacak.

Bu yeniden yapılandırma, Bolu ilindeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin daha planlı ve verimli bir şekilde yürütülmesine olanak tanıyacak, aynı zamanda doğal kaynakların korunmasına ve sürdürülebilir kullanımına büyük katkı sağlayacak.

# tarım

09 Mar 2024 - 17:00 Bolu- Çevre

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