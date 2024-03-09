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31 yaşında demir bilekli kadın Pilot Komiser Ebru Melek Kof

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Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının kadın helikopter pilotlarından Komiser Ebru Melek Kof, yurtta huzur ve güven ortamının sağlanması için 6 senedir gökyüzünde görev yapıyor.

31 yaşında demir bilekli kadın Pilot Komiser Ebru Melek Kof mask
31 yaşında demir bilekli kadın Pilot Komiser Ebru Melek Kof
31 yaşında demir bilekli kadın Pilot Komiser Ebru Melek Kof
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Kurulduğu günden bu yana 43 yıldır hava araçlarıyla gökyüzünde yurdun güvenliğini sağlayan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı, yetiştirdiği başarılı pilotlar ile her geçen gün gücüne güç katıyor.

Meslek hayatında 6 yılı geride bırakan Pilot Komiser Ebru Melek Kof ise suç ve suçlarla mücadelede etkin rol üstleniyor. Zorlu pilotaj eğitimlerinin ardından çocukluk hayali mesleğini icra etmeye başlayan Kof, gökyüzünde aktif görev alan 3 kadın pilottan birisi olarak farklı operasyonlarda yer alıyor. Türk kadınının her alandaki etkin gücünü pilotluk yaptığı farklı helikopterlerle gösteren 31 yaşındaki Kof, aynı zamanda birçok hemcinsine de yol gösterip cesaretlenmesine neden oluyor. Sabahın ilk saatlerinde mesai için Gölbaşı'ndaki Havacılık Daire Başkanlığına gelen Kof, burada ekip arkadaşları ve amirleriyle birlikte yer alacağı görevlerin planlamasını yapıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan tecrübeli pilot, her geçen gün kabiliyetini geliştirerek yeni görevlerde yer almayı bekliyor.

31 yaşında demir bilekli kadın Pilot Komiser Ebru Melek Kof

“Polisliği seçme nedenim üniformaya olan aşkımdı”

Polis olmayı küçük yaşlardan beri hedeflediğini söyleyen Pilot Komiser Ebru Melek Kof, “6 yıldır uçucu personel olarak görev yapıyorum. Polisliği seçme nedenim üniformaya olan aşkımdı. Bu üniformayla görevimi yaptığım için çok mutluyum. Havacı pilotluk ise çocukluk hayalimdi. Onu da gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Bu üniforma altında görev yapmak çok fazla gurur veriyor. Türkiye’deki diğer kadınlara ve çocuklara da örnek olduğumuz için gururluyuz. Bu bana ayrı bir haz veriyor. Birçok farklı operasyon ve göreve katılıyoruz. Çok dinamik ve çeşitli bir görev alanımız var. Görevimizin bu kadar zor olması ise bizi dinç tutuyor” ifadelerini kullandı.31 yaşında demir bilekli kadın Pilot Komiser Ebru Melek Kof

“Farklı eğitimlerden geçtim”

Eğitim süreci ile ilgili konuşan Pilot Kof, “İlk başta havacılık sınavına başvurdum ve 7 aşamalı bir sınava tabi tutuldum. Bu sınavlarda başarılı oldum. Daha sonra helikopter tipi havacılık alanına seçildim. Ardından da yurt dışında 8 ay eğitim aldım. Sonra tekrar yurda dönüp buradaki hava araçlarımızla ilgili eğitim gördüm” diye konuştu.

“Uçuş görevimizin bir gün öncesinden hazırlıklara başlıyoruz”

Uçuşu etkileyen birçok etken olduğunu belirten Kof, “Havacılık Daire Başkanlığında mevcut olan ‘Bell 429, Skorsky’ ve ‘T70’ tipi helikopterlerde intibaklıyım. Havada kalma süremizi etkileyen birçok durum var. Ortalama iki buçuk saat havada kalabiliyoruz. Toplam uçuş saatim ise 900. Uçuş görevimizin bir gün öncesinden hazırlıklara başlıyoruz. Her zaman hazırlıklı olmamız gerekiyor. Hazırlıklara önceden başlarsak görevimizi en güzel şekilde yerine getirebiliyoruz” dedi.31 yaşında demir bilekli kadın Pilot Komiser Ebru Melek Kof

“Uçtuğumuz yerin coğrafyası bizi çok etkiliyor”

Havadayken karşılaşabilecekleri olumsuz durumlardan bahseden Kof, “Genellikle alçak irtifada uçuyoruz. O yüzden uçtuğumuz yerin coğrafyası da bizi çok etkiliyor. Meteorolojik şatların kötü olması veya engebeli arazilerde uçmak gibi etkenler bizlere zaman zaman sıkıntı oluşturabiliyor. Bu gibi durumlarda uçuşun yapılması ya da iptal olmasına karar vermemiz gerekiyor. Elektrik telleri ise en büyük korkularımızdan birisi. Onlar da bizim için tehdit” ifadelerini kullandı.31 yaşında demir bilekli kadın Pilot Komiser Ebru Melek Kof

“Doğal afetlerde aldığımız görevlerin anlam ve önemi bizim için daha büyük”

Meydana gelen afetler sebebiyle icra ettikleri görevlerin kendileri için büyük anlam taşıdığını dile getiren Kof, “Doğal afetlerde aldığımız görevler çok daha zor ve unutulmaz oluyor. Anlam ve önemi bizim için daha büyük. Deprem bölgesinde yollar kapandığında insanlara helikopterle yardım götürebildik. Bu da bize büyük bir gurur ve onur veriyor” şeklinde konuştu.

Mesleği gereği farklı karakteristik aksiyonlar alabildiği durumlar olduğunu anlatan Kof, “Kokpitin dışarıdaki kişiliğime göre çok farklı bir disiplini var. O disiplinle birlikte başka bir kimliğe de büründüğümüz anlar oluyor. Zaten o ortam da uçuşumuzu profesyonel bir şekilde gerçekleştirmemiz için çok uygun” dedi.

“Türk kadınının isteyip de başaramayacağı bir şey yoktur”

Türk kadınının her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek kabiliyete sahip olduğunu dile getiren Kof, “Türk kadınının isteyip de yapamayacağı, başaramayacağı bir şey yoktur. Biz çoğu ülkeye göre ileri bir seviyedeyiz. Kadın haklarını Avrupa’da ilk benimseyen ülkelerdeniz. Türk kadını her zaman her meslekte olduğu gibi havacılıkta da var, hep de olacak. Bunun bir parçası olduğumuz için de gurur duyuyoruz” diye konuştu.31 yaşında demir bilekli kadın Pilot Komiser Ebru Melek Kof

“Özellikle de emekçi şehit annelerinin kadınlar gününü kutlamak istiyorum”

Başta şehit anneleri olmak üzere tüm hemcinslerinin Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Kof, “Tüm Türkiye ve dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Özellikle de emekçi şehit annelerinin kadınlar gününü kutlamak istiyorum. Onlar evlatlarını bu ülke için toprağa verdi, hepsinin ellerinden öpüyorum” dedi.

# Türk, Türkiye, VAR, eğitim, polis

09 Mar 2024 - 10:00 - Güncel

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