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Birde çiftçi zor durumda derler, Yirmi milyon lira verdi dev traktörler aldı

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Ankara'daki bir çiftçi, Konya Tarım Fuarı'nda 20 milyon lira değerinde Deutz Fahr marka traktörler satın alarak tarımsal üretimde çığır açtı. Bu yatırım, tarım teknolojisindeki yenilikleri ve bir o kadar da çiftçilikteki devrimi gösterdi

Birde çiftçi zor durumda derler, Yirmi milyon lira verdi dev traktörler aldı mask
Birde çiftçi zor durumda derler, Yirmi milyon lira verdi dev traktörler aldı
Birde çiftçi zor durumda derler, Yirmi milyon lira verdi dev traktörler aldı
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Ankara'daki çiftçilik devrimi: 20 Milyon Liralık traktör aldı

Birde çiftçi zor durumda derler, Yirmi milyon lira verdi dev traktörler aldı

Türkiye'nin tarım alanında önemli bir dönüm noktasına tanıklık ediyoruz. Ankara, tarımsal üretimdeki liderliğini pekiştiren bir yatırıma imza attı. Konya Tarım Fuarı'nda gerçekleşen bu önemli alım, Ankaralı bir çiftçinin 20 milyon lira değerinde Deutz Fahr marka traktörler satın almasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Konya Tarım Fuarı'ndan rekor satış: Deutz Fahr Traktörler Sahiplerini Buluyor

Birde çiftçi zor durumda derler, Yirmi milyon lira verdi dev traktörler aldı

Her yıl düzenlenen Konya Tarım Fuarı, tarım sektöründeki en son yenilikleri ve teknolojileri çiftçilerle buluşturuyor. Bu yılki fuar, Ankaralı bir çiftçinin toplamda 20 milyon lira ödeyerek dört adet Deutz Fahr traktör satın almasıyla rekor bir satışa sahne oldu. Bu alım, fuarın ve Türkiye'nin tarım sektöründeki önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Deutz Fahr traktörlerin öne çıkan özellikleri

Birde çiftçi zor durumda derler, Yirmi milyon lira verdi dev traktörler aldı

Satın alınan traktörler arasında Deutz Fahr 9340TTV, 7250TTV ve 6135C modelleri bulunuyor. Bu traktörler, sırasıyla 8 milyon, 5 milyon 750 bin ve 3 milyon 500 bin lira fiyat etiketleriyle dikkat çekiyor. Özellikle 336 beygir motor gücüne sahip, 11.800 kilogram ağırlığında ve 7.8 litre motor hacmine sahip Deutz Fahr 9340TTV modeli, düşük yakıt tüketimi ve yüksek performansıyla öne çıkıyor.

Avrupa'nın en büyük işletmelerinden biri

Birde çiftçi zor durumda derler, Yirmi milyon lira verdi dev traktörler aldı

Bu traktörleri satın alan Bala Tarım, 84 bin dekarlık arazi varlığı ve Avrupa'nın en büyük işletmelerinden biri olarak biliniyor. İşletme, büyükbaş süt üretimi ve geniş tarla bitkileri üretim tesisiyle tarımsal üretimde öncü bir rol üstleniyor.

Tarım teknolojisindeki yenilikler ve geleceği

Birde çiftçi zor durumda derler, Yirmi milyon lira verdi dev traktörler aldı

Bu yatırım, tarım teknolojisindeki yeniliklerin ve tarımsal üretimdeki modernizasyonun önemini vurguluyor. Ankaralı çiftçinin yaptığı bu dev yatırım, Türkiye'de tarımın geleceği adına umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor. Tarım sektörü, teknolojik gelişmelerle birlikte daha verimli ve sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerliyor.

# Türkiye

09 Mar 2024 - 18:00 - Güncel

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