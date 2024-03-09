BİM Bolu Mağazalarında 12 Mart 2024'te kaçırılmayacak fırsatlar!

BİM'de 12 Mart 2024 İndirim Fırsatları

BİM, 12 Mart 2024 Salı günü için hazırladığı indirimli ürünler kataloğu ile tüketicilere cazip fırsatlar sunuyor. Gıdadan temizlik ürünlerine, pek çok kategoride indirimli fiyatlar dikkat çekiyor. Yumoş ve Fairy bulaşık deterjanlarından tuvalet kağıdına kadar evinizin temizlik ihtiyaçları için indirimli ürünler BİM mağazalarında sizleri bekliyor.

Süt ve Süt Ürünleri

İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg: 139,50 TL

İçim Tam Yağlı Yoğurt 3 Kg: 99 TL

Pınar Laktozsuz Yoğurt 750 gr: 39,50 TL

Pınar Az Yağlı Süzme Peynir 750 gr: 115 TL

Akpınar Klasik İnek Peyniri 500 gr: 115 TL

Pınar %18 Yağlı Krema 200 ml: 24,50 TL

Pınar %2,5 Yağlı Süt 1 Litre: 33,50 TL

Pınar %3,3 Yağlı Süt 6x200 ml: 62,50 TL

Pınar Laktozsuz Süt 1 Litre: 34,50 TL

Pınar Çocuk Devam Sütü 1 Litre: 37,50 TL

Ayca Lor Peyniri 1000 gr: 49,50 TL

Gündoğdu Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 Kg: 225 TL

Duranlar Yarım Yağlı Salamura Peynir 450 gr: 67,50 TL

Pınar Kefir 1 Litre: 34,50 TL

İçim Orman Meyveli Kefir 1 Litre: 44,50 TL

Zinde Yarım Yağlı Tost Peyniri 1 Kg: 175 TL

Pınar Tereyağı 700 gr: 249 TL

Pınar Labne 400 gr: 67,50 TL

Eker Tombul Ayran 6x195 ml: 32,50 TL

Sek Taze Peynir Çeşitleri 150 gr: 32,50 TL

Et ve Et Ürünleri

Lezita, Keskinoğlu, Banvit Dondurulmuş Bütün Piliç: 32,50 TL

Banvit Piliç Salam 1000 gr: 49,50 TL

Banvit Piliç Kokteyl Sosis 1000 gr: 65 TL

Gurvita Sade İlikli Kemik Suyu 4x50 ml: 35 TL

Namet Acılı-Acısız Dana Kebap 150 gr: 42 TL

Atıştırmalıklar ve Tatlılar

Ülker Finger Bisküvi 5x150 gr: 64,50 TL

Ülker Bitter Çikolata Kaplı Gofret 36 gr: 4,95 TL

Eti Sade Kremalı Bisküvi 4x61 gr: 23,50 TL

Sek Quark Çeşitleri 140 gr: 19,50 TL

Activia Probiyotik Yoğurt 2x100 gr: 22,50 TL

Kağıt havlular ve deterjan

Yumoş Çamaşır Yumuşatıcısı 5 Litre 107 TL

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 6x650 ml 245 TL

Aks Yüzey Temizleyici 4 Litre 62,50 TL

Bind Activit Bulaşık Makinesi Tableti 100'lü 169 TL

Hyper Hypo Ultra Çamaşır Suyu 62,50 TL

Mr.Green Deterjan Hazneli Cam Temizleyici 109 TL

Quickdish Mikrofiber Bez 5'li 74,50 TL

Ekomis Mega Sünger Comfort 2'li 26,50 TL

Parex Bulaşık Fırçası 25 TL

Maylo Tuvalet Kağıdı 12'li 65 TL

Familia Jumbo Havlu 55 TL

Uni Baby Islak Havlu 72'li 18,50 TL

Cepli Sunum Peçete Soft 20'li 35 TL

Kişisel bakım ve kozmetik

Maybelline Colossal Curl Bounce Maskara 149,50 TL

Maybelline Made For All Stick Ruj 139,50 TL

Mara Vücut Losyonu79,50 TL

Kajal Kaş Kalemi + Kaş Maskarası Kiti 75 TL

Ziaja Yüz Temizleme Jeli +Tonik Seti 199 TL

Ziaja El Kremi 95 TL

Kiva Hayvan Figürlü Maske 15 TL

Elseve Saç Maskesi 99 TL

Derby Tıraş Bıçağı 13'lü 49 TL

Derby Tıraş Kolonyası Okyanus Esintisi 45 TL

Derby Lady Tıraş Bıçağı 14'lü 59 TL

London Thomas Lotus Mandal Toka 29,75 TL

Misip Kürdanlı Diş İpi 25 TL

Difaş Diş Fırçası 37,50 TL

Colgate Üçlü Etki Diş Macunu 125 ml 49,50 TL

Araba Kokusu 8 ml 32,50 TL

Let's Prezervatif Ultra İnce XL 32,50 TL

Lavanta Kesesi 24,50 TL

Vaseline Dudak Nemlendirici 20 gr 57,50 TL

Claderm Kil Maskesi 50 ml 19,50 TL

İlaslan Lifli Sabun 45 TL

Dalin Bebek Şampuanı 900 ml 75 TL

Dalin Kolay Tarama Spreyi 200 ml 59 TL

Dalin Bebek Kolonyası 150 ml 45 TL

Golden Rose Saç Kremi 430 ml 59 TL

Golden Rose Şampuan 430 ml 59 TL

Molped Günlük Ped İncecik 30'lu 36,50 TL

Molped Hijyenik Ped Pure&Soft Gece 18'li 59,50 TL

BİM'in 12 Mart 2024 tarihli indirimli ürünler kataloğu, hem kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunuyor hem de çeşitli ihtiyaçlara yönelik geniş bir yelpazede seçenekler sunarak alışverişinizi daha ekonomik ve keyifli hale getiriyor. Bu fırsatları kaçırmayın!