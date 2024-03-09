Bolu'da kadın istihdamında büyük başarı

Bolu'da Kadın İstihdamı Artışı Gösteriyor
Bolu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün kadın istihdamına yönelik özel politikaları ve uygulamaları, kadınların iş gücüne katılım oranlarında önemli bir artış sağladı. 2023 yılında, kadın işe yerleştirme oranı yüzde 70'e ulaşarak, kadınların iş gücüne katılımında büyük bir başarı elde edildi.
İŞKUR'un Rolü ve Hedefleri
İŞKUR, işsizlik oranlarını düşürmek, işsizlerin mesleki yeteneklerini geliştirmek ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına entegrasyonunu sağlamak amacıyla çeşitli programlar yürütüyor. Bu kapsamda, Bolu'da 8,618 kişinin iş bulmasına aracılık edilmiş, bunların 3,575'i kadın olmuştur.
Kadın İstihdamına Özel Çaba
Kadınların iş gücüne katılımını artırmak için özel çabalar sarf edilen Bolu İŞKUR İl Müdürlüğü’nde kadınların sadece iş bulmalarını değil, aynı zamanda nitelikli işlere erişimlerini sağlamak amacıyla bireysel görüşmeler, iş arama süreçlerinde destek ve mesleki eğitim programları sunuluyor.
Kadın istihdamı yüzde 70
2023 Yılında Kadın İstihdamı Başarıları 2023 yılında Bolu'da kadın ve erkek işe yerleştirme sayılarına bakıldığında, kadınların işe yerleştirme oranının yüzde 70 olduğu görülüyor. Bu oran, kadın istihdamındaki artışın ve kadınların iş gücüne katılımındaki başarının bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor.
Bolu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, kadın istihdamını daha da artırmak ve kadınların iş gücüne katılımını teşvik etmek için çalışmalarına devam edecek. Nitelikli iş gücünün artırılması ve kadınların iş hayatındaki yerinin güçlendirilmesi ana hedefler arasında yer alıyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.