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Bolu'da kadın istihdamında büyük başarı

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Bolu'da İŞKUR'un öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde kadın istihdamı büyük bir artış gösterdi. 2023 yılında 3,575 kadın iş bulurken, kadın işe yerleştirme oranı 70'e ulaştı. Kadınların iş gücüne katılımını teşvik eden projeler ve eğitimlerle nitelikli iş gücü hedefleniyor.

Bolu'da kadın istihdamında büyük başarı mask
Bolu'da kadın istihdamında büyük başarı
Bolu'da kadın istihdamında büyük başarı
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Bolu'da Kadın İstihdamı Artışı Gösteriyor

Bolu'da kadın istihdamında büyük başarı

Bolu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün kadın istihdamına yönelik özel politikaları ve uygulamaları, kadınların iş gücüne katılım oranlarında önemli bir artış sağladı. 2023 yılında, kadın işe yerleştirme oranı yüzde 70'e ulaşarak, kadınların iş gücüne katılımında büyük bir başarı elde edildi.

İŞKUR'un Rolü ve Hedefleri

Bolu'da kadın istihdamında büyük başarı

İŞKUR, işsizlik oranlarını düşürmek, işsizlerin mesleki yeteneklerini geliştirmek ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına entegrasyonunu sağlamak amacıyla çeşitli programlar yürütüyor. Bu kapsamda, Bolu'da 8,618 kişinin iş bulmasına aracılık edilmiş, bunların 3,575'i kadın olmuştur.

Kadın İstihdamına Özel Çaba

Bolu'da kadın istihdamında büyük başarı

Kadınların iş gücüne katılımını artırmak için özel çabalar sarf edilen Bolu İŞKUR İl Müdürlüğü’nde kadınların sadece iş bulmalarını değil, aynı zamanda nitelikli işlere erişimlerini sağlamak amacıyla bireysel görüşmeler, iş arama süreçlerinde destek ve mesleki eğitim programları sunuluyor.

Kadın istihdamı yüzde 70

Bolu'da kadın istihdamında büyük başarı

2023 Yılında Kadın İstihdamı Başarıları 2023 yılında Bolu'da kadın ve erkek işe yerleştirme sayılarına bakıldığında, kadınların işe yerleştirme oranının yüzde 70 olduğu görülüyor. Bu oran, kadın istihdamındaki artışın ve kadınların iş gücüne katılımındaki başarının bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor.

Bolu'da kadın istihdamında büyük başarı

Bolu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, kadın istihdamını daha da artırmak ve kadınların iş gücüne katılımını teşvik etmek için çalışmalarına devam edecek. Nitelikli iş gücünün artırılması ve kadınların iş hayatındaki yerinin güçlendirilmesi ana hedefler arasında yer alıyor.

# eğitim, destek

09 Mar 2024 - 19:00 Bolu- Ekonomi

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