Bolu Pazarı karıştı; Ekonomik dar boğaz; yine kaos, yine tartışma getirdi!

Bolu Gündem Yayın Grubu ekibinin Bol Pazarında yaptığı canlı yayında 31 Mart’a yaklaştıkça hararet de yükselmeye başladı. Pazar yerinde vatandaşla yapılan son canlı yayında vatandaşların maaşlara ve hükümete sitemi, ortalığı adeta yangın yerine döndürdü.



Vatandaş gün geçtikçe çileden çıkıyor!

Bolu Gündem Gazetesi’nin Bolu Pazarında yaptığı canlı yayınlar devam ediyor. 31 Mart Yerel Seçimlerine yaklaştıkça tansiyonu da artan vatandaşlar mikrofon uzatıldığında çileden çıktı. Tartışmaların çokça yaşandığı yayında, özellikle emekli vatandaşların aldıkları maaşların az olması bir hayli sitem ettirdi. Vatandaş derdini nasıl dile getirdi? Siyasilere nasıl isyan etti? Bu öfke seçimlere nasıl yansıyacak? Haberimizde…

Hükümetin suçu yok! Suç esnafta

Canlı yayında ekonomik durum hakkında konuşan bir vatandaş, “Fiyatlar pahalı ama hükümette suç yok! Esnaf zam yapıyor. Devlet sadece denetleme yapabilir.” Diyerek bir anlamda olacakların fitilini ateşledi. Bu sözleri duyan başka bir vatandaş, “hayır hükümetin suçu, emekliler perişan, kira mı ödeyelim? doğalgaz mı? Bu durum sandığa yansıyacak.” Diyerek tepki gösterdi.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi ayağına sıktı!”

Hükümete hem tepki gösterip hem de onlar olmadan yapamayız diyen bir vatandaş, “emeklinin zoruna giden asıl mevzu, bayram değil seyran değil gitti seyyanen zam verdi. O zaman herkesi eşit tut, emeklinin suçu ne? Erdoğan büyük bir yanlış yaptı, kendi ayağına sıktı. Ama Erdoğan’dan başkası da bu devleti yönetemez.” Dedi. Etrafta bulunan vatandaşlar, hem yetmiyor diyorsun hem de eleştiriyorsun. Git bir başkası seç, bir de onu dene, bakalım ne olacak? Diye serzenişte bulundu.

“Hakkımı helal etmiyorum bu devlete!”

Devlete hizmet ettiğini söyleyen emekli bir vatandaş, “Maraba olduk biz ya, köle yaptı bizi. Utanmazlar haram ediyorum bu devlete verdiğim emeği. Hırsız bunlar, insanlar muhtaç olmuş. Bu AKP memleketi bir asır geriye götürdü. Emekliler yılı ilan edildi diye bizimle eğleniyor bide, diyerek kızgınlığını ifade etti.

“Afgan’ı, Suriyeli’yi düşünmeyi bıraksın bizi düşünsün!”

kendi ülkemizde mülteci gibi yaşadıkıklarını söyleyen vatandaşlar, “kendisi 200 bin lira maaş alıyor emekliye 10 bin lirayı çok görüyor. Benim ülkemin insanlarını düşünsün bıraksın başkalarını. Kira fiyatlarına bir baksana neyle geçinelim biz? Cumhurbaşkanı artık yandaşı kayırmayı bıraksın. İnşallah son dönemi olur ve giderler.” Dedi, başka bir vatandaş ise, “size çok katılıyorum. AKP’ye bu seçimde Allah’ın izniyle tamamen kaybettireceğiz. Suriye ve Afganlara yardım vereceğine bize versin. Ben traş olamıyorum pahalılıktan. Elektrik faturamın birisini ödüyorum birisi kalıyor. Emekli acından ölüyor.” Dedi.

“Hiç utanmıyorsanız şehitlerden utanın!”

Canlı yayında yaşanan tartışmalar devam ederken, “ CHP mi yönetecek bu devleti. İnsan hiç utanmazsa şehitlerden utanır. Adam senin askerine silah sıkanın elini sıkıyor.” Diyerek tepki gösterdi.



Bolu Gündem Gazetesi olarak her hafta canlı yayında yapmış olduğumuz yayınlara önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz. Vatandaşların düşünceleri ve görüşlerini her zamanki gibi ilk biz duyup, paylaşacağız.