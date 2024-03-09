Tarihin akışını değiştiren destansı mücadele, 18 Mart Çanakkale Zaferi

Osmanlı ve İtilaf Devletleri arasındaki stratejik mücadele

I. Dünya Savaşı'nın en çetin çarpışmalarından biri olan Çanakkale Savaşları, 1915-1916 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında Gelibolu Yarımadası'nda gerçekleşti. İtilaf Devletleri, Osmanlı'nın başkenti İstanbul'u ele geçirerek Boğazlar üzerinde hakimiyet kurmayı ve Almanya'nın müttefiki Osmanlı'yı savaş dışı bırakarak İttifak Devletleri'ni zayıflatmayı amaçlıyordu.

Çanakkale Savaşının başlangıcı ve deniz harekatları

Osmanlı İmparatorluğu, Almanya ile ittifak kurarak savaşa girdi. İtilaf Devletleri'nin Çanakkale Boğazı'ndan geçerek İstanbul'u işgal etme planı, 1915 Şubat ayında başlatılan deniz saldırılarıyla uygulamaya konuldu. Ancak, Osmanlı'nın direnişi karşısında ağır kayıplar veren Birleşik Donanma, deniz harekatından vazgeçmek zorunda kaldı.

Kara harekatına geçiş ve Gelibolu çkarmaları

Deniz harekatının başarısızlığı üzerine, İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı'ndaki Osmanlı sahil topçularını ele geçirmek için kara harekatına yönelik bir plan hazırladı. 1915 Nisan ayında Gelibolu Yarımadası'nın çeşitli noktalarında yapılan çıkarmalar, yoğun Osmanlı direnişiyle karşılaştı.

Mustafa Kemal'in rolü ve karşı taarruzlar

Mustafa Kemal'in komutasındaki Osmanlı kuvvetleri, Anafartalar Grubu'nda önemli başarılar elde ederek, İtilaf Devletleri'nin ilerleyişini durdurdu. Özellikle Birinci ve İkinci Anafartalar Muharebelerindeki karşı taarruzlar, çıkarma kuvvetlerinin geri çekilmesine neden oldu.

Gelibolu'nun tahliyesi ve sonuçları

Tüm çabalarına rağmen Gelibolu Yarımadası'nda beklenen başarıyı elde edemeyen İtilaf Devletleri, 1915 yılının sonlarında bölgeyi tahliye etmeye karar verdi. Çanakkale Savaşları, Osmanlı İmparatorluğu için stratejik bir zafer olarak tarihe geçti.

Çanakkale Zaferinin tarihi önemi

Çanakkale Savaşları, İtilaf Devletleri'nin Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki hedeflerine ulaşamadıkları önemli bir dönüm noktasıdır. Bu zafer, Osmanlı'nın savaş içindeki dayanıklılığını göstermiş ve ulusal bir direnişin sembolü haline gelmiştir. Gelibolu Yarımadası'nda verilen mücadele, tarihin akışını değiştiren destansı bir kahramanlık öyküsüdür.