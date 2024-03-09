Bolu'da 2023'te yüzlerce aile ve çocuk bundan yararlandı

Bolu'da evlat edinme ve koruyucu aileye büyük ilgi

Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, evlat edinmek isteyen ailelere umut oluyor. 2023 yılında 3 aile evlat edinme için başvuruda bulunurken, 1 aile evlat edinme süreci için sıraya alındı. Koruyucu aile hizmetinde ise 12 aile başvuru yaparken, 6 aileye koruyucu aile statüsü verildi ve 8 çocuk bu sayede koruyucu ailelerin şefkatli kollarına ulaştı.

5395 sayılı kanun kapsamında çocuklara umut oluyor

Bolu'da çocukların korunması ve desteklenmesi adına 5395 Sayılı Kanun kapsamında önemli adımlar atıldı. Bakım, sağlık, eğitim ve danışmanlık alanlarında toplamda 499 çocuk, bu desteklerden faydalandı. Bu tedbirler, çocukların sağlıklı bir ortamda büyümeleri ve eğitimlerine devam edebilmeleri için büyük önem taşıyor.

Çocuk koruma ve ilk müdahale hizmetleri

Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi, 2023 yılında 160 çocuğa hizmet verdi. Bu birim, çocukların acil durumlarda korunmasına ve ihtiyaç duydukları desteği almalarına olanak tanıyor.

Doğum yardımı ve sosyal ekonomik destekle ailelere destek

Doğum yapan ailelere yönelik doğum yardımı hizmetinden 1,720 aile faydalandı. Ayrıca, sosyal ekonomik destek hizmeti kapsamında 210 çocuk, ailelerinin yanında sağlıklı bir şekilde büyüyebilmeleri için gerekli maddi desteği aldı.

Engelli bireyler ve ailelerine kapsamlı destek

Engelli bireyler ve aileleri için sunulan evde bakım hizmetinden 1,600 aile yararlandı. Özel bakımevi hizmetleri ise 168 engelli bireye ulaştı, bu hizmetlerle engelli bireylerin yaşam kalitelerinin artırılması hedefleniyor.

Aile ve boşanma danışmanlığı ile aileler güçleniyor

Aile ve Boşanma Danışmanlığı hizmeti, 62 aileye destek oldu. Bu hizmet, aile içi iletişimi güçlendirmek, çatışmaları çözmek ve boşanma süreçlerinde ailelerin yanında olmak için büyük önem taşır.

Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün sunduğu bu çeşitli hizmetler, toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaçlarına yanıt vererek, her bireyin daha iyi bir yaşam sürdürebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.