Gölcük ve Abant Gölü'nde istilacı tür alarmı: Ekosistem tehdit altında, erkeksiz ürüyor ve her yeri istila ediyor

Gölcük ve Abant Gölü'nde İstilacı Tehlikesi

Bolu'nun doğa harikası gölleri Gölcük ve Abant, son zamanlarda istilacı bir tür olan kerevitlerin hızla yayılmasıyla gündemde. Yerel balık türlerinin yaşam alanını tehdit eden bu durum, göl ekosistemlerinin geleceği için endişe yaratıyor.

Şekilsiz İstilacı Kerevitlerin Yayılışı

Tatlı su ıstakozu olarak da bilinen kerevit, Türkiye'de genellikle avcılık yoluyla elde edilen bir kabuklu su ürünüdür. Ancak, Bolu'daki göllerde görülen kerevit türü, özellikle şekilsiz görünümü ve böceğe benzer yapısıyla dikkat çekiyor. Bu istilacı tür, hızla yayılarak göl balıklarının korkulu rüyası haline geldi.

Eşeysiz Üreyen İstilacı Türün Tehlikeleri

Benekli kerevit olarak bilinen bu istilacı tür, dişi bireylerin erkeksiz üreyebilmesiyle biliniyor. Sadece 30 yıl gibi kısa bir sürede dünya genelindeki tatlı su ekosistemlerini işgal etmeye başlayan bu tür, biyolojik çeşitliliği tehdit ediyor. Amerika, Alaska ve Kanada'da tanesi 50 sente satılan bu canlılar, Türkiye'deki göllere nasıl geldikleri ise merak konusu.

Türkiye'ye Nasıl Geldiler?

Benekli kerevitlerin Türkiye'ye geliş yolu tam olarak bilinmese de, ithal deniz ürünleri aracılığıyla ülkeye giriş yapmış olabileceği düşünülüyor. Anavatanı soğuk tatlı sular olan bu canlılar, artık ılıman iklimlerde de yaşayabilme adaptasyonu gösteriyor.

Tatlı Su Kereviti ve Tüketimi

Tatlı su ıstakozu olarak da adlandırılan kerevit, düşük kalorili bir protein kaynağı olarak bilinir. Türkiye'deki doğal türü Astacus leptodactylus olan kerevit, ayıklaması ve hazırlaması biraz beceri gerektiren bir gıdadır. Haşlanarak veya meze olarak servis edilebilen kerevit, pişirilirken dikkat gerektiren bir kabuklu su ürünüdür. Sağlık için risk taşımayan, iyi pişmiş kerevitlerin tüketilmesi önerilir.

Gölcük ve Abant Gölü'ndeki kerevit istilası, yerel ekosistemler üzerinde ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu durum, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir bir çevre için acil önlemler alınmasını gerektiriyor. İstilacı türlerin kontrol altına alınması, yerel fauna ve flora için hayati önem taşımaktadır.