Çok şaşıracaksınız! Bu iki partinin siyasilerini görünce şok olacaksınız!

Boluluların görmeyi özlem duyduğu ve görünce mutlu olduğu sahneler bugün Bolu Merkez ilçede yaşandı. AK Parti Bolu Belediye Bakan Adayı Muhammed Emin Demirkol seçim çalışması yaptığı esnada CHP Bolu İl Başkanlığı’na girdi.

Demirkol'dan Kadın Emek Pazarına özel ziyaret

AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, kadınların üretim ve istihdamına destek olmak amacıyla Bolu Belediyesi önündeki Kadın Emek Pazarını ziyaret etti. Bu ziyarette kadınlara karanfil hediye ederek günlerini kutladı.

Kadınlara destek ve projeler vurgusu

Demirkol, ziyaret esnasında kadınlara yönelik istihdam ve ürettikleri ürünlerin satışı ve sunumu ile ilgili projelerinin olduğunu belirtti. Aday, kadınların her zaman yanında olduklarını ve desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

CHP İl Başkanlığına sürpriz ziyaret

Kadın Emek Pazarı ziyaretinin ardından Demirkol, bir grup eski AK Parti siyasetçisi ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bolu İl Başkanlığına spontane bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyarette de partide görevli kadınların Kadınlar Günü'nü kutladı.

Siyasi rekabet ve nezaket mesajı

CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da katıldığı programda, Demirkol siyasette rekabetin yanı sıra nezaketin de büyük önem taşıdığını vurguladı. Seçim süreci ve sonrasında nezaketin korunması gerektiğini belirtti.

Karşılıklı teşekkür ve iyi niyet

Programda, CHP İl Başkanı Karagöz ve Belediye Başkanı Özcan, Demirkol'a nezaketinden ve ziyaretinden ötürü teşekkürlerini iletti. Bu teşekkür, siyasi arenada nadir görülen bir iyi niyet ve karşılıklı saygı örneği olarak kaydedildi.

Bolu'da siyasi nezaketin güçlü örneği

Demirkol'un gerçekleştirdiği bu ziyaretler, Bolu'da siyasi nezaket ve karşılıklı saygının güçlü bir örneğini sergiledi. Adayın kadınlara ve rakip partiye yönelik jestleri, seçim sürecinde pozitif bir atmosfer yaratmayı başardı.

Bu ziyaretler, Bolu'da siyasi rekabetin ötesinde, birlik, beraberlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği adına önemli adımların atıldığını gösteriyor. Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'un kadınlara ve siyasi rakiplerine yönelik jestleri, seçim süreçlerinde nezaket ve saygının korunabileceğinin canlı bir kanıtı olarak öne çıkıyor.