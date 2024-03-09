Yarın ilk teravih, ilk sahur… Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan…

On bir ayın sultanı Ramazan yarın akşam (10 Mart Pazar) kılınacak ilk teravih ve (11 Mart Pazartesi) Pazartesi gününün ilk saatleri yapılacak olan sahurla başlıyor.

Bolu Müftüsü Hüseyin Demirtaş, 2024 Ramazan ayının bu yıl ‘Ramazan ve Ahiret Bilinci’ temasıyla işleneceğini belirtti. 10 Mart 2024 Pazar günü akşamı kılınacak ilk teravih namazının ardından 11 Mart Pazartesi gecesi kalkılacak ilk sahurla birlikte Ramazan’a girileceğini belirten Demirtaş, “Rahmet ayı Ramazan; oruç ibadeti, mukabele programları, vaaz ve sohbetleri, teravihleri, iftar ve sahur etkinlikleri, sosyal yardımlaşma ve kültürel etkinlikler ve birçok farkındalıkları ile bireysel ve sosyal hayatımıza çok etkin bir şekilde girmektedir” dedi.

2024 Ramazan’da Bolu’da neler yapılacak?

Ramazan’da tutulan orucun farz olduğunu ve imsak ile başlayıp, iftar ile sona erdiğini beirten Demirta, orucun yeme içme ve cinsel duygulardan uzak durmayı ifade ettiğini kaydetti. Sahurun oruç tutmaya hazırlık olmak üzere fecrin doğmasından önce yenen yemeği ifade ettiğini söyleyen Demirtaş, iftarın ise orucun tamamlanma vakti olduğunu ifade ederek “Ramazan akşamları iftar vermek çok sevaptır. Bu vesile ile başta fakir, yetim olmak üzere öğrencilere iftar ve sahur vermek çok uygun olacaktır” diye konuştu.

Teravih namazı kaç rekat?

Teravih Namazının 20 rekat olduğunu belirten Demirtaş, “Ramazan gecelerinde yatsı namazı sonrası eda edilir. İlimizde ayrıca 4 camide Hatimle Teravih namazı ve belirlenen on camide ise birer akşam Enderun usulü ile Teravih namazı kılınacak” dedi. Bolu'da 4 camide Hatimli teravih, 6 camide ise Enderun usulü teravih namazı kılınacağını belirten Demirtaş tüm Boluluları teravih namazlarına davet etti.

Mukabele nedir?

Ramazan’da ayrıca mukabelenin de önem verilen bir ibadet olduğunu söyleyen Demirtaş, “Ramazan Ayında cami, mescid ve Kur’an kurslarında okunan Kur’an-ı Kerim’i takip etmek suretiyle hatim indirme sünnetidir. Bu sünnet, Cebrâil’in Ramazan aylarında her gece Hz. Peygamber’e gelerek o ana kadar nâzil olan âyet ve sûreleri karşılıklı okuyup kontrol etmelerine dayanır” dedi.

2024 fitre miktarı ne kadar?

Demirtaş, sadaka-i fıtır (fitre) ve zekatın, Ramazan Bayramına kavuşan, temel ihtiyaçlarının dışında nisap miktarı mala sahip olan Müslümanların kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri için verdikleri sadaka olduğunu belirten Demirtaş, 2024 yılı fitre miktarının alt sınırının 130 TL olarak belirlendiğini ve zekat mükellefi olanların bu ayda zekatlarını daha erkenden verdikleri takdirde daha fazla sevaba ulaşacaklarını söyledi.

İtikaf nedir?

Akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına gelmiş bir Müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadette Allah’a yakınlık elde etme niyetiyle bir süre durmasının itikaf olduğunu söyleyen Demirtaş, bu yıl da itikaf ibadetlerinin yapılacağını kaydetti.

Kadir Gecesi

Ramazan Ayı'nın en önemli zamanı olan bin aydan hayırlı Kadir Gecesi hakkında da konuşan Demirtaş kadir gecesi'nin anlam ve önemine değindi. Dinî literatürde “Leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gecenin adı olarak kullanıldığını belirten Demirtaş, “Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir” diyerek bu ayda Kadir Gecesi’nin önemine değindi.

Bayram namazı

Demirtaş, Ramazan sonunda elde edilen manevi neticeden dolayı sevincin bir tezahürü olarak kılınan vacip hükmünde bir namaz olan Bayram Namazının bu yıl da Bolu’da eda edilecek olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bolu camilerinde 2024 Ramazan programı

Teravih Sohbetleri : Yıldırım Bayezid Camii’nde teravihten 20 dakika önce merkezi vaaz sistemi ile sohbet programı yapılacaktır. Ayrıca vaizlerimiz tarafından merkezi camilerde vaaz ve sohbet programları icra edilecektir. Cüz Cüz Kur’an Sohbetleri: Kur’an Sohbetleri her gün saat 12.30’da Yıldırım Bayezid Camii’nde başlayacak. Kur’an Sohbetleri İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından yapılacaktır.

Hatimle Teravih Namazı: İlimizde hatimle teravih namazı 4 camide kılınacaktır. Bu camiler: Aslahaddin Camii, Alpagutbey Camii, Cafer-i Tayyar Camii ve Ali Ericek Vakfı Mescidi

Enderun Teravihi: Bolu merkezindeki belirlenen 10 camide birer akşam Cumhur Müezzinliği ile Enderun Teravihi kılınacaktır.

Mukabele Programları: Bu ayda Camilerimizde ve gündüzlü Kur’an kurslarımızda mukabele okunacaktır. Mukabele programları cami panolarında ilan edilecektir. İftar Programları: Her akşam Kadı Camii Avlusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından iftar Sofrası kurulacaktır.