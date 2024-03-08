Boluspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel ilk 11’ler

Trendyol 1.Lig 26. Haftasında Boluspor, evinde Bolu Atatürk Stadyumu’nda, Giresunspor ile karşı karşıya geliyor. Bugün saat 20:00'da başlayacak olan bu heyecan verici mücadele, TRT Spor ve BeIN SPORTS 2 kanalında canlı yayınlanacak.

Mücadelenin hakem kadrosu

Bu önemli maçta hakem M. Kürşad Filiz düdük çalacak. Yardımcı hakemler ise Şenol Bektaş ve Onur Gülter olarak belirlendi.

Tarihi rekabette 58. Randevu

Türkiye'nin en köklü futbol rekabetlerinden biri olan Boluspor ve Giresunspor arasındaki derbi, 1967 yılından bu yana futbolseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu süre zarfında tam 57 kez karşılaşan iki takım, Türk futbolunda unutulmaz anlara imza atmışlardır. İki takım arasındaki mücadelenin galibi genellikle Boluspor olurken, rakibine karşı 28 galibiyetle üstünlük sağlamıştır. Giresunspor ise bu rekabette 16 kez zafer elde etmiş, 13 maç ise eşitlikle sonuçlanmıştır.

Boluspor'un iç saha hakimiyeti

Boluspor, kendi evinde oynadığı maçlarda Giresunspor'a karşı gösterdiği üstün performansla dikkat çekiyor. Ev sahibi olarak çıktığı 28 maçın 20'sini kazanarak, kendi sahasında neden bu kadar güçlü olduğunu kanıtlamıştır. Bu başarı, Boluspor'un evinde rakiplerine karşı kurduğu baskının ve taktiksel üstünlüğün bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.

Trendyol 1. Lig'de ikinci yarı şovu

Trendyol 1. Lig'in ikinci yarısında sergilediği etkileyici performans ile Boluspor, futbolseverlerin takdirini kazanmıştır. Bu dönemde Bandırmaspor, Şanlıurfaspor, Keçiörengücü, Tuzlaspor ve Erzurumspor gibi rakipleri mağlup ederek, ligde dikkat çeken bir çıkış yapmıştır. Ancak Adanaspor ve Kocaelispor ile beraberlik ve Göztepe'ye yenilgi ile 7 maçlık galibiyet serisini sonlandırmıştır. Bu sonuçlar, Boluspor'un ligin ikinci yarısının parlayan yıldızı olduğunu göstermektedir.

Giresunspor'un zorlu mücadelesi

Giresunspor ise mevcut sezonda karşılaştığı zorluklarla mücadele ediyor. Toplam 25 maç sonunda, ligde en çok gol yiyen ikinci takım olma ünvanını elinde bulunduruyor. 47 gol yiyen ve yalnızca 2 galibiyet, 4 beraberlik ile 19 mağlubiyetle ligin alt sıralarında bulunan Giresunspor, bu zor durumdan çıkma adına önemli bir mücadele veriyor.

Boluspor ve Giresunspor’un muhtemel ilk 11’leri

Boluspor’un muhtemel ilk 11’i: Çağlar, Oulare, Posmac, Onur, Anıl, Jefferson, D. Avramovski, Ercan, Tunahan, Gigic, Oğuz Kağan

Giresunspor’un muhtemel ilk 11’i: Erkan, Ertuğrul, Mehmet, Anıl, Kadir, Faruk Can, Şahin, Enishan, Furkan, Talha, Muhammet