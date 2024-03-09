İYİ Parti’den şok karar! Siyaseti bırakacağını söyledi…

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul seçimleri öncesi esnaf ziyaretinde bulundu. Mansur Yavaş'ın adaylık çağrısına ve siyasi geleceğine dair samimi açıklamalarda bulunarak, seçim sürecine dair önemli mesajlar verdi.
Akşener İstanbul'da sahaya indi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul adayı Buğra Kavuncu ve ilçe adayları ile birlikte Maltepe, Kartal ve Pendik'te esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Bu ziyaretler, yerel seçimler öncesinde partinin İstanbul stratejisini güçlendirmeyi amaçlıyor.
Mansur Yavaş eleştirilerine yanıt: Bir gazetecinin, Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı seçimlerindeki adaylık çağrısına ilişkin eleştirilerini gündeme getirmesi üzerine Akşener, siyasi riskler ve kişisel fedakarlıklar hakkında konuştu. Akşener, seçmeni ikna etme çabalarını ve siyasi kariyerine yönelik cesur kararını vurguladı.
"Büyük bir risk aldık"
Akşener, İYİ Parti'nin seçimlerde büyük bir risk alarak, halkın karşısına çıktığını belirtti. Seçmeni ikna etmenin önemine değinerek, başarısızlık durumunda siyasi hayatından çekileceğini ifade etti.
Mansur Yavaş ve Adaylık Meselesi: Akşener, Mansur Yavaş'ın adaylığı konusunda halkın güçlü desteğini ve anketlerdeki başarısını dile getirdi. Yavaş'ın aday olması gerektiğini savunarak, bu konudaki tereddütlerin üstesinden gelinmesi gerektiğini vurguladı.
Siyasi cesaret vurgusu
İYİ Parti lideri, kendi siyasi kariyerini riske atarak partisi için adım attığını, Mansur Yavaş'ın da benzer bir cesaret göstermesi gerektiğini belirtti. Akşener, Yavaş'ın aday olması durumunda kazanabileceğine inandığını ifade etti.
Suçlamalar ve korkaklık eleştirisi
Akşener, Mansur Yavaş'ın adaylık konusundaki tereddütlerini ve bu durumun kendisine yönelik suçlamalarla sonuçlanmasını eleştirdi. Yavaş'ın bu tutumunu "korkaklık" olarak nitelendirerek, siyasi cesaretin önemine dikkat çekti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.