- Spor

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Giresunspor’u 2-1 mağlup etti.

ABONE OL Google News Sayfamız

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Giresunspor'u 2-1 mağlup ederek kritik bir zafer elde etti. Maçta heyecan doruktaydı. Jefferson'un erken golüyle başlayan mücadelede, Boluspor'un hızlı atakları ve Oulare'nin kafa golü ön plana çıktı. Detaylar ve takım kadrolarıyla birlikte maç özeti burada.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Giresunspor’u 2-1 mağlup etti. mask
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Giresunspor’u 2-1 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Giresunspor’u 2-1 mağlup etti.
+5
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Boluspor ile Giresunspor arasındaki müthiş karşılaşma futbol tutkunlarını ekran başına kilitledi. Boluspor'un sahasında oynanan bu müsabaka, her iki takımın da ligdeki durumunu belirleyecek önemli bir randevuydu. Boluspor, 2-1'lik galibiyetle evinde kritik bir zafer elde etti ve önemli puanları hanesine yazdırdı.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Giresunspor’u 2-1 mağlup etti.

Boluspor maça hızlı başladı

Boluspor, maçın 12. dakikasında heyecan verici bir golle öne geçti. Sağ kanattan hızlı bir atak geliştiren Boluspor'da Gigic, ceza sahasına doğru ilerleyen Jefferson'a mükemmel bir pas attı. Jefferson, topu kontrol etti ve sağ ayağıyla güzel bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Giresunspor’u 2-1 mağlup etti.

Giresunspor ikinci yarıya hızlı başladı

Giresunspor, maça dengeyi getirdi. Savunmadan atılan uzun bir topu savunma ceza sahası dışına doğru kafayla uzaklaştırdı. Sol çaprazdan gelen topu kontrol eden Talha, sağ ayağının üst içiyle yakın köşeye sert bir vuruş yaptı. Top, direğin dibinden filelere gitti ve Giresunspor skoru eşitledi.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Giresunspor’u 2-1 mağlup etti.

Boluspor ikinci yarı gole yaklaştı

Boluspor, sağ kanattan kullanılan korner atışında topu arka alana doğru yönlendirdi. Posmac, sol ayağının üstüyle şık bir vuruş yaptı, ancak top direğe çarptı.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Giresunspor’u 2-1 mağlup etti.

Boluspor’da Oulare sahneye çıktı

Boluspor, rakip yarı sahanın solundan kazandığı serbest vuruşta kale alanına doğru ortalanan topa Oulare kafa vuruşunu yaptı. Top, savunmadan Talha'ya çarparak filelere gitti ve Boluspor, skoru 2-1'e getirerek öne geçti.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Giresunspor’u 2-1 mağlup etti.

Hakemler ve takım kadrosu

Karşılaşmanın hakemleri Mustafa Kürşad Filiz Onur Gülter Abdullah Bora Özkara oldu.

Boluspor’un kadrosu: Çağlar Akbaba, V. Posmac, N. Oularé, Onur Ulaş, Ercan Coşkun, Anıl Koç, Oğuz Kağan Güçtekin, Jefferson, D. Avramovski, P. Gigić, T. Cicek

Giresunspor’un kadrosu: Erkan Anapa, Ertuğrul Şenlikoğlu, K. Seven, Mehmet Keskin, A. Çınar, Faruk Can Genç, T. Ülvan, Ş. Dik, E. Ceylan, F. Kütük, K. Köşker

Karşılaşmanın diğer öne çıkan detayları

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Giresunspor’u 2-1 mağlup etti.

Boluspor’un golünü 12. Dakikada Jefferson ve 57. Dakikada Taha Ülvan (K.K) kaydetti. Giresunspor’un tek golünü Taha Ünvar kaydetti. Giresunspor’dan Ertuğrul Şenlikoğlu ve T. Ülvan sarı kart gördü.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Giresunspor

08 Mar 2024 - 21:44 Bolu- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALTIN EMLAK'TAN TURİZM BÖLGESİNDE MÜSTAKİL EV FIRSATI

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ ​MUDURNU TAŞKESTİ İLÇESİNDE BOLU MERKEZ 1 SAAT ABANT TABİAT PARKI 40 DK MESAFEDE  SAROT TERMAL PARK'A 10 DK ...

05301564817 ÖZGE VARLIK

KİRALIK 3+1 DAİRE ALTIN EMLAK'TAN

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ CADDE ÜZERİNDE 3+1 EBEVEYN BANYOLU2 ADET BALKONLU(YAKIN ZAMANDA BİRİ KAPANACAKTIR)SIFIR DAİRE KİRALIKTIRİŞLETME A...

05301564817 ÖZGE VARLIK

DAĞKENT TOKİ 2+1 KİRALIK DAİRE ALTIN EMLAK&#039;TAN

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ BOLU MERKEZE BAĞLI DAĞKENT MEVKİİNDE A.İ.B.Ü TIP FAKÜLTESİNE YAKIN KONUMDA BULUNAN DAĞKENT TOKİ 2. ETAP'TA GÜNEY-...

0(530) 156 48 17 ÖZGE VARLİK

ABANT&#039;A YAKIN KONUMDA YOLÇATI KÖYÜNDE SATILIK VİLLA

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN ​ BOLU MERKEZE SADECE 5 DK. ABANT KAVŞAĞINA 2 DK. UZAKLIKTA MERKEZE BAĞLI YOLÇATI KÖYÜ İ...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

BOLU PİRAHMETLER KÖYÜ&#039;NDE SATILIK 6.737M² ARAZİ

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN BOLU MERKEZE BAĞLI PİRAHMETLER KÖYÜNDE KÖY MERKEZİNE 1.2 KM MESAFEDE BULUNAN ARAZAMİZ 6...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

ABANT&#039;A YAKIN YOLÇATI KÖYÜNDE VİLLA YAPIMINA UYGUN 612 M² ARSA

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN BOLU&#039;NUN VE ÇEVRE İLLERİN EN GÖZDE TURİZM MERKEZİ OLAN ABANT TABİAT PARKINA 18 KM...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

ABANT&#039;A YAKIN KONUMDA SİTE İÇİNDE SATILIK 2+1 VİLLA

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN ​ BOLU MERKEZE SADECE 10 DK. UZAKLIKTA TURİZMİN GÖZDE MERKEZLERİNDEN ABANT YOLU ÜZERİND...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL