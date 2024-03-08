Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Giresunspor’u 2-1 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Boluspor ile Giresunspor arasındaki müthiş karşılaşma futbol tutkunlarını ekran başına kilitledi. Boluspor'un sahasında oynanan bu müsabaka, her iki takımın da ligdeki durumunu belirleyecek önemli bir randevuydu. Boluspor, 2-1'lik galibiyetle evinde kritik bir zafer elde etti ve önemli puanları hanesine yazdırdı.

Boluspor maça hızlı başladı

Boluspor, maçın 12. dakikasında heyecan verici bir golle öne geçti. Sağ kanattan hızlı bir atak geliştiren Boluspor'da Gigic, ceza sahasına doğru ilerleyen Jefferson'a mükemmel bir pas attı. Jefferson, topu kontrol etti ve sağ ayağıyla güzel bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu.

Giresunspor ikinci yarıya hızlı başladı

Giresunspor, maça dengeyi getirdi. Savunmadan atılan uzun bir topu savunma ceza sahası dışına doğru kafayla uzaklaştırdı. Sol çaprazdan gelen topu kontrol eden Talha, sağ ayağının üst içiyle yakın köşeye sert bir vuruş yaptı. Top, direğin dibinden filelere gitti ve Giresunspor skoru eşitledi.

Boluspor ikinci yarı gole yaklaştı

Boluspor, sağ kanattan kullanılan korner atışında topu arka alana doğru yönlendirdi. Posmac, sol ayağının üstüyle şık bir vuruş yaptı, ancak top direğe çarptı.

Boluspor’da Oulare sahneye çıktı

Boluspor, rakip yarı sahanın solundan kazandığı serbest vuruşta kale alanına doğru ortalanan topa Oulare kafa vuruşunu yaptı. Top, savunmadan Talha'ya çarparak filelere gitti ve Boluspor, skoru 2-1'e getirerek öne geçti.

Hakemler ve takım kadrosu

Karşılaşmanın hakemleri Mustafa Kürşad Filiz Onur Gülter Abdullah Bora Özkara oldu.

Boluspor’un kadrosu: Çağlar Akbaba, V. Posmac, N. Oularé, Onur Ulaş, Ercan Coşkun, Anıl Koç, Oğuz Kağan Güçtekin, Jefferson, D. Avramovski, P. Gigić, T. Cicek

Giresunspor’un kadrosu: Erkan Anapa, Ertuğrul Şenlikoğlu, K. Seven, Mehmet Keskin, A. Çınar, Faruk Can Genç, T. Ülvan, Ş. Dik, E. Ceylan, F. Kütük, K. Köşker

Karşılaşmanın diğer öne çıkan detayları

Boluspor’un golünü 12. Dakikada Jefferson ve 57. Dakikada Taha Ülvan (K.K) kaydetti. Giresunspor’un tek golünü Taha Ünvar kaydetti. Giresunspor’dan Ertuğrul Şenlikoğlu ve T. Ülvan sarı kart gördü.