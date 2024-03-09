Giresunspor teknik direktörü Serhat Güller: “Boluspor’un gücünü biliyoruz”

Trendyol 1. Lig'in heyecanı devam ediyor. 26. hafta karşılaşmasında Boluspor ve Giresunspor, Bolu Atatürk Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Nefes kesen mücadele, 2-1'lik skorla Boluspor'un galibiyetiyle sonuçlandı. Bu sonuç, ligdeki puan durumunu ve takımların moralini doğrudan etkileyecek önemli bir gelişme olarak kayıtlara geçti.
Serhat Güller'den maç sonu değerlendirmesi
Giresunspor'un teknik direktörü Serhat Güller, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Genç bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Güller, son dönemdeki mağlubiyetlerin bireysel hatalardan kaynaklandığını belirtti. Özellikle bu maçta da iki golün bireysel hatalar sonucu geldiğini ifade eden Güller, bu tür hataları azalttıklarında puan alabileceklerine inandıklarını dile getirdi.
Giresunspor'un yükselişe geçme potansiyeli
Boluspor karşısında geliştirdikleri taktiksel oyunun güzelliklerine de değinen Güller, maça iyi hazırlandıklarını ve az sayıda pozisyon vererek maçı neredeyse kazanacak duruma geldiklerini aktardı. Ancak bireysel hataların önüne geçemedikleri sürece istenmeyen sonuçlarla yüzleşmek zorunda kaldıklarını kabul etti.
Güller gelecek maçlara odaklandı
Giresunspor'un teknik direktörü, takım olarak pes etmeden, antrenmanlarda ve maçlarda en iyi performansı göstermeye devam edeceklerini belirtti. Oyuncularını bu doğrultuda eğitmeye ve geliştirmeye odaklandıklarını söyleyerek, gelecek maçlarda daha iyi sonuçlar almayı hedeflediklerini ifade etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.