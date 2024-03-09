Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak: “Giresunspor’a karşı oynamak kolay gözükse de zor”

Trendyol 1. Lig'in 26. haftası, futbolseverlere Bolu Atatürk Stadyumu'nda nefes kesen bir mücadele sundu. Boluspor ve Giresunspor'un karşı karşıya geldiği bu kritik karşılaşma, ev sahibi Boluspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu zafer, Boluspor'un puanını 42'ye yükselterek playoff yarışındaki iddiasını güçlendirdi. Maçın ardından Boluspor'un başarılı teknik direktörü Yalçın Koşukavak, değerli açıklamalarda bulundu.

Zorlu rakiplere karşı başarı

Koşukavak, ligde kolay maç olmadığının altını çizerek, Giresunspor gibi kolay gözüken ama zorlu rakiplere karşı elde edilen başarının önemine dikkat çekti. Rakibin baskı hissetmeyen bir yapıda olmasının, savunma-kontra atak stratejisi ile oynamasının zorluklarını vurguladı. Teknik direktör, bu tür maçlarda hızlı gol atıp kazanma isteğinin dışarıdan kolay görünse de, sahada bu savunmalara karşı oynamanın zorluklarına değindi.

Oyunun kritik anları

Boluspor'un oyunu kontrol etmekte zaman zaman güçlük çektiğini belirten Koşukavak, ikinci yarıda yaşanan bir hatanın ardından kalesinde gördüğü golün maçın seyrini krize sokabilecek nitelikte olduğunu ifade etti. Ancak, duran toplardaki başarılarının maçın dönüm noktası olduğunu, bu avantajı iyi kullanarak kritik bir gol bulduklarını anlattı.

Play-off yolunda kritik bir adım

Giresunspor karşısında alınan bu kritik galibiyet, Koşukavak ve ekibini özellikle geçen haftaki Göztepe mağlubiyeti sonrasında yaşanan moral bozukluğundan uzaklaştırdı. Koşukavak, 42 puana ulaşmanın ve playoff barajının üstünde kalmayı sürdürebilmenin önemini vurgulayarak, bu zaferin takımın motivasyonu açısından büyük bir önem taşıdığını belirtti.

Yalçın Hoca’dan oyunculara tebrik

Yalçın Koşukavak, kazanılan her maçın, ligdeki zorlu yarışta önemli bir adım olduğunu, rakibin kim olursa olsun ligde kolay maçın bulunmadığını ifade etti. Bu zorlu mücadele sonunda galip gelen oyuncularını tebrik ederek, onların azim ve kararlılığının altını çizdi.