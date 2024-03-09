Boluspor'un Brezilyalı Yıldızı Jefferson'dan Giresunspor maçında ilk gol sevincini yaşadı

Trendyol 1. Lig'in heyecan dolu 26. haftasında futbolseverler, Bolu Atatürk Stadyumu'nda nefes kesen bir karşılaşmaya tanık oldu. Kırmızı-beyazlıların güçlü rakibi Giresunspor'u ağırladığı maçta, sahnenin yıldızı Boluspor'un Brezilyalı orta sahası Jefferson oldu. 30 yaşındaki yetenekli futbolcu, kariyerindeki önemli bir kilometre taşını geride bırakarak, takımının ilk golünü kaydetti ve gol sevincini doyasıya yaşadı.

Jefferson'dan estetik bir gol

Maçın henüz başlarında, Boluspor'un sağ kanattan geliştirdiği akıcı atakta, Gigic'in sol kanattan ceza sahasına hareketlenen Jefferson'a yaptığı mükemmel pasla başlayan serüven, Jefferson'un sağ ayağıyla yaptığı estetik vuruşla sonuçlandı. Topu ağlarla buluşturan Jefferson, takımını 1-0 öne geçirdi ve maçın gidişatını etkiledi.

Ara transferin parlayan yıldızı

Ara transfer döneminde Romanya'nın P. Ploiesti takımından Boluspor'a katılan Jefferson, kırmızı-beyazlı formayla ilk golünü atmanın mutluluğunu yaşadı. Önceki golünü 2021-2022 sezonunda Portekiz'in Moreirense takımı adına kaydeden Jefferson, 2 yıl aradan sonra tekrar gol sevinci yaşayarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Jefferson'un performansı ve oyundan çıkışı

Maç boyunca ortaya koyduğu üstün performansla takımına değer katan Jefferson, 83. dakikada yerini Kubilay Sönmez'e bırakarak oyundan çıktı. Takım arkadaşları ve taraftarlar tarafından alkışlanan Jefferson, gelecek maçlarda da Boluspor için kritik öneme sahip olacağının sinyallerini verdi.