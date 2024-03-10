Gölcük Tabiat Parkında kışın beyaz örtüsü kendini gösterdi

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Bolu’nun yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Bolu’nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’nda da kar yağışı etkili oldu. Gölcük Tabiat Parkı hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek isteyen ziyaretçilerle doldu. Ziyarete gelen tatilciler, manzaraya karşı bol bol fotoğraf çektirerek golf araçlarıyla göl etrafında turlama fırsatı buldu.

Kar yağışı nedeniyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Bölgede kar yağışı aralıklarla devam ediyor.