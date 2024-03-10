Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole yuvarlandı

Kaza, Mudurnu-Bolu karayolu Sürmeli Köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 14 AH 134 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Necmettin Doğru ile yolcu olarak araçta bulunan Zeynep Doğru yaralandı.

Kazayı gören sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.Zeynep ve Necmettin Doğru'nun hastaneye gittiği, eve dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.