Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole yuvarlandı

Kaza, Mudurnu-Bolu karayolu Sürmeli Köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 14 AH 134 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Necmettin Doğru ile yolcu olarak araçta bulunan Zeynep Doğru yaralandı.
Kazayı gören sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.Zeynep ve Necmettin Doğru'nun hastaneye gittiği, eve dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.