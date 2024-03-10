Mahallenin ortasında dehşet saçtılar!

Olay, Aşağısoku Mahallesi'ndeki Karadere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi sebebiyle husumet olduğu öğrenilen iki grup vatandaş cadde üzerinde karşılaştı. 5 kişinin bulunduğu sözlü tartışmanın yaşandığı olayda, 3 kişilik grupta bulunan kişi silahla havaya ateş ederek tehditler savurdu.
Ardından şahıslar araçlarına binerek olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede geniş çaplı araştırma yaptı. Olayla ilgili ifadesi alınmak üzere 2 kişi karakola götürüldü. Olay yerinden kaçan 3 şüpheli ise kısa süre içinde yakalandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.