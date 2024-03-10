Bitmeyen anız yangınlarına bir yenisi daha eklendi

Anadolu Otoyolu Yeniçağa Gişeleri bağlantı yolu mevkisinde yol kenarından dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni bildirdi.Bunun üzerine olay yerine gelen Yeniçağa Belediyesi itfaiye ekipleri, yol kenarında 3 farklı noktada çıkan anız ve lastik yangınlarına müdahale etti.
Yangınlar, ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.