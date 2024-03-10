- Çevre

Türkiye'nin en büyük bayrağı orada dalgalanıyor

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Türkiye’nin en büyük bayrağı semalarımızda böyle dalgalanıyor… Samsun-Ankara karayolu kenarında, Kavak ilçesinde yer alan ve 2 bin metrekare büyüklüğünde olan Türkiye'nin en büyük Türk bayrağı, kendisine işte böyle hayran bırakıyor

Türkiye'nin en büyük bayrağı orada dalgalanıyor mask
Türkiye'nin en büyük bayrağı orada dalgalanıyor
Türkiye'nin en büyük bayrağı orada dalgalanıyor
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Türkiye'nin gökyüzündeki gururu

Türkiye'nin en büyük bayrağı orada dalgalanıyor

Samsun'un Kavak ilçesi, Türkiye'nin en büyük bayrağına ev sahipliği yapıyor. Samsun-Ankara karayolu üzerinde, bir akaryakıt istasyonunun yanında dalgalanan bu devasa bayrak, 2 bin metrekarelik alanıyla görenleri hayran bırakıyor. 116 metrelik direği ile Türkiye'deki en büyük bayrak unvanını taşıyan bu eser, ulusal gururumuzun bir simgesi haline gelmiştir.

Dev Türk Bayrağı

Türkiye'nin en büyük bayrağı orada dalgalanıyor

Yolculukları sırasında bu muazzam bayrağı gören yerli ve yabancı turistler, fotoğraf çekilmek için duraklıyorlar. Bayrağın altında, ay-yıldız şeklinde tasarlanmış bir mescit de bulunuyor, bu da manzarayı daha da anlamlı kılıyor. Vatandaşlar, bu eşsiz görüntü karşısında duydukları gururu sosyal medya üzerinden paylaşarak, bayrağın daha da fazla kişi tarafından bilinmesini sağlıyorlar.

Bakımı büyük bir titizlikle yapılıyor

Türkiye'nin en büyük bayrağı orada dalgalanıyor

Bu dev bayrağın bakımı, her 3 ayda bir büyük bir özenle gerçekleştiriliyor. 430 kilogram ağırlığındaki bayrak, profesyonel ekipmanlar ve bir terzi yardımıyla yıpranan kısımları onarılarak, rüzgarın olmadığı zamanlarda yeniden göndere çekiliyor. Bu süreç, bayrağın her daim göz alıcı görünümünü korumasını sağlıyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan anlamlı paylaşım

Türkiye'nin en büyük bayrağı, sadece Samsun ve çevresinde değil, sosyal medya aracılığıyla tüm Türkiye tarafından ilgi görüyor. İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bayrağın milletimizin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini simgelediği vurgulanıyor. Bu paylaşım, bayrağın önemini ve ulusal gururumuzu bir kez daha hatırlatıyor.

Vatandaşlar ve yabancılar bayraktan memnun

Türkiye'nin en büyük bayrağı orada dalgalanıyor

Akaryakıt istasyonunun müdürü, bayrağı görmek için duran yerli ve yabancı ziyaretçilerin memnuniyetlerini dile getiriyor. Bu devasa bayrak, Türk halkının yanı sıra yabancı ziyaretçiler tarafından da büyük bir ilgi ve takdirle karşılanıyor. Fotoğraf çekinmek için uğrayan herkes, bu gurur verici manzaranın bir parçası olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Samsun'un fark yaratan simgesi

Türkiye'nin en büyük bayrağı orada dalgalanıyor

Samsun-Ankara karayolu üzerindeki bu dev Türk bayrağı, sadece bir bayrak olmanın ötesinde, Türkiye'nin birlik, beraberlik ve özgürlük gibi değerlerinin bir simgesi olarak yükseliyor. Gören herkesi etkileyen bu manzara, Samsun'a özgü bir landmark haline gelmiş durumda. Bu dev bayrak, Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor.

# Türk, Türkiye

10 Mar 2024 - 13:10 - Çevre

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