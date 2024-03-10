Pirahmetler Köyü'nde maden tehdidi

Bolu'nun yeşil alanları tehdit altında

Bolu, doğal güzellikleri ve yüzde 65 ormanlık alanıyla dikkat çeken bir şehir. Ancak Pirahmetler Köyü'nde verilen bir maden arama ruhsatı, bu doğal güzellikler için yeni bir tehdit oluşturuyor. CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, bu duruma dikkat çekerek, doğanın korunması gerektiğini vurguladı.

Maden arama ruhsatı tepkileri beraberinde getirdi

Pirahmetler Köyü'nde başlatılan maden arama çalışmaları, köy sakinlerini ve çevre savunucularını endişelendiriyor. Tahsin Mert Karagöz, maden arama ruhsatının verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti ve bu durumun Bolu'nun doğal dokusuna zarar vereceğini ifade etti.

Köy sakinleri bilgilendirilmiyor

Karagöz, köy sakinlerinin süreç hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ve maden aramanın hangi yöntemlerle yapılacağının açıklanmadığını dile getirdi. Bu durum, köyde yaşayanlar arasında büyük bir tedirginlik yaratıyor.

Su havzaları tehlikede

Bolu'da içme suyu havzalarının da bulunduğu bin hektarlık bir alanda yapılması planlanan maden arama çalışmaları, şehrin geleceği için büyük bir risk taşıyor. Karagöz, bu çalışmaların şehrin su kaynaklarına zarar verebileceğini ve durdurulması gerektiğini vurguladı.

Doğanın korunması için mücadele

Tahsin Mert Karagöz, doğanın talan edilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, Pirahmetler Köyü'ndeki vatandaşların yanında olacaklarını ifade etti. Gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Bolu'nun doğası her şeyden kıymetli

Karagöz'ün açıklamaları, Bolu'da yaşayanların ve doğa severlerin desteğini aldı. Bolu'nun doğal güzelliklerinin korunması ve sürdürülebilir bir çevre için atılacak adımlar, her zamankinden daha önemli hale geldi. Bu mücadele, sadece Bolu için değil, tüm Türkiye için bir örnek teşkil ediyor.