Bolu, Karabük ve Kastamonu başta olmak üzere Batı Karadeniz bölgesi hafta sonu kara teslim oldu

"Bolu’nun incisi" olarak tabir edilen Gölcük Tabiat Parkı’nda mart ayında kış güzelliği yaşanıyor.

Bolu’nun yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Bolu’nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’nda da kar yağışı etkili oldu. Gölcük Tabiat Parkı hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek isteyen ziyaretçilerle doldu. Ziyarete gelen tatilciler, manzaraya karşı bol bol fotoğraf çektirerek golf araçlarıyla göl etrafında turlama fırsatı buldu. Kar yağışı nedeniyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde görsel şölen

Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile beyaza bürünen dağlarda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sebebiyle ormanlık alanlar ile meralar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı sonrası oluşan manzara görsel şölen oluşturdu. Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı Milli Parkında da kar kalınlığı 24 santimetreye kadar yükseldi.

"Kar yağışının güzelliklerine bakmak için geziyoruz”

Şubat ayında yağmayan karın Mart ayında etkisini gösterdiğini ifade eden Sabahattin Ciğerci, “Bunun akabinde birinci cemre havaya, ikinci cemre suya, üçüncü cemre de toprağa düştü. Üçüncü cemrenin toprağa düşmesiyle birlikte havalar soğudu ve ardından kar yağışı başladı. Hava sıcaklığı da hissedilir derecede düştü. Kar yağışı da İhsangazi ilçemizde halen devam etmektedir. İhsangazi’de de bizler, yüksek kesimlere doğru çıktık ve doğanın güzelliklerini seyrettik. 'Mart ayı kazma kürek yaktırır' derler, bizler de kar yağışının güzelliklerine bakmak için geziyoruz” dedi.

Karabük'te kar yağışı etkili oldu

Karabük'te yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, kar sürprizi yaşayan sürücüler mola verip karın tadını çıkardı. Şehirde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de devam etti. Karabük- Bartın karayolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi beyaz örtüyle kaplandı. Kar sürpriziyle karşılaşan sürücüler araçlarından inerek eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Kazım Özdemir, "Buraya gelince şaşırdık. Acayip güzel kar yağmış maşallah. Mart karı kapıdan baktırıyor yani. Yolda durup fotoğraf çekilelim istedik" dedi.

Kara yolları ekipleri ise Karabük-Bartın karayolunda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı