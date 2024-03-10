- Siyaset

‘Köylü milletin efendisidir’ dediler…

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Bolu'daki MHP İl Genel Meclisi adayları, seçim öncesi köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Her zaman köylünün yanında olduklarını vurgulayan adaylar, geniş bir destek ağı oluşturmayı hedefliyor. İşte detaylar.

‘Köylü milletin efendisidir’ dediler… mask
‘Köylü milletin efendisidir’ dediler…
‘Köylü milletin efendisidir’ dediler…
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Köylerle iç içe bir kampanya

‘Köylü milletin efendisidir’ dediler…

Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP), Bolu'da seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. İl Genel Meclisi adayları, iki gün boyunca köy köy dolaşarak vatandaşların kapısını çaldı. Bu ziyaretler, partinin köylü ile olan güçlü bağını pekiştirmeyi amaçlıyor.

Köylülerin talepleri dinleniyor

Fikret Özen, İsmail Yamantürk, Sabahattin Altunel, Senem Akkuyu Ayar, Murat Soyaydın ve Ayhan Buğra Karadaş'tan oluşan MHP İl Genel Meclisi adayları, Bolu'nun çeşitli köylerinde vatandaşlarla yüz yüze görüşerek onların istek ve taleplerini dinledi. Bu samimi buluşmalar, adayların halkın gerçek ihtiyaçlarını anlamasına olanak tanıdı.

Bolu köylerinde sıcak karşılama

‘Köylü milletin efendisidir’ dediler…

MHP adayları, Aşağı Yuva'dan Ferdinler'e kadar geniş bir coğrafyada köylüler tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Bu karşılama, köylerdeki insanların politikaya ve temsilcilerine olan ilgisinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Köylülerden tam destek

‘Köylü milletin efendisidir’ dediler…

Ziyaret edilen köylerdeki vatandaşlar, MHP İl Genel Meclisi adaylarının seçim dönemi dışında da yanlarında olduklarını hissettiklerini belirterek, teşekkürlerini iletti. Bu durum, adayların köylerle olan bağının sadece seçim dönemlerine özgü olmadığının altını çizdi.

MHP'nin köy ziyaretleri

‘Köylü milletin efendisidir’ dediler…

MHP'nin köy ziyaretleri, partinin bölge halkıyla kurduğu güçlü ilişkileri ve yerel düzeydeki sorunlara duyarlılığını gösteriyor. Adaylar, bu ziyaretlerle birlik ve beraberlik mesajı vererek, köylülerin sorunlarına çözüm bulma konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

Bolu'da MHP rüzgarı

‘Köylü milletin efendisidir’ dediler…

MHP'nin Bolu'daki seçim çalışmaları, partinin köylere ve yerel halka verdiği önemi gözler önüne seriyor. Adayların köy ziyaretleri, seçim öncesi oluşturulan pozitif atmosferle, partinin bölgedeki desteğini artırma hedefini güçlendiriyor. Bolu'da MHP rüzgarı, seçime doğru güçlü ve kararlı adımlarla esmeye devam ediyor.

10 Mar 2024 - 13:27 - Siyaset

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