‘Köylü milletin efendisidir’ dediler…

Köylerle iç içe bir kampanya

Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP), Bolu'da seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. İl Genel Meclisi adayları, iki gün boyunca köy köy dolaşarak vatandaşların kapısını çaldı. Bu ziyaretler, partinin köylü ile olan güçlü bağını pekiştirmeyi amaçlıyor.

Köylülerin talepleri dinleniyor

Fikret Özen, İsmail Yamantürk, Sabahattin Altunel, Senem Akkuyu Ayar, Murat Soyaydın ve Ayhan Buğra Karadaş'tan oluşan MHP İl Genel Meclisi adayları, Bolu'nun çeşitli köylerinde vatandaşlarla yüz yüze görüşerek onların istek ve taleplerini dinledi. Bu samimi buluşmalar, adayların halkın gerçek ihtiyaçlarını anlamasına olanak tanıdı.

Bolu köylerinde sıcak karşılama

MHP adayları, Aşağı Yuva'dan Ferdinler'e kadar geniş bir coğrafyada köylüler tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Bu karşılama, köylerdeki insanların politikaya ve temsilcilerine olan ilgisinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Köylülerden tam destek

Ziyaret edilen köylerdeki vatandaşlar, MHP İl Genel Meclisi adaylarının seçim dönemi dışında da yanlarında olduklarını hissettiklerini belirterek, teşekkürlerini iletti. Bu durum, adayların köylerle olan bağının sadece seçim dönemlerine özgü olmadığının altını çizdi.

MHP'nin köy ziyaretleri

MHP'nin köy ziyaretleri, partinin bölge halkıyla kurduğu güçlü ilişkileri ve yerel düzeydeki sorunlara duyarlılığını gösteriyor. Adaylar, bu ziyaretlerle birlik ve beraberlik mesajı vererek, köylülerin sorunlarına çözüm bulma konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

Bolu'da MHP rüzgarı

MHP'nin Bolu'daki seçim çalışmaları, partinin köylere ve yerel halka verdiği önemi gözler önüne seriyor. Adayların köy ziyaretleri, seçim öncesi oluşturulan pozitif atmosferle, partinin bölgedeki desteğini artırma hedefini güçlendiriyor. Bolu'da MHP rüzgarı, seçime doğru güçlü ve kararlı adımlarla esmeye devam ediyor.