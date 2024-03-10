Mudurnu'da 2 katlı bir ev alevler içinde kaldı

Tavşansuyu köyünde Durmuş E'ye ait 2 katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm binayı sardı. Evde bulunan yürüme engelli Durmuş E., komşuları tarafından alev alev yanan evin içerisinden çıkarıldı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde büyük çapta hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.