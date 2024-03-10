10 Mar 2024 - 15:32 - Güncel

Mengen Kaymakamlığı 18 Mart Şehitlerini anma yürüyüşü düzenledi

Mengen Kaymakamlığı tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi.