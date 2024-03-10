Mengen Kaymakamlığı 18 Mart Şehitlerini anma yürüyüşü düzenledi

Mengen Kaymakamlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehitlere saygı ve doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.
Yürüyüş, Mengen Otobüs Terminali'nden başlayarak Dereköy'de bulunan Şehit Piyade Asteğmen Hasan Durmuşoğlu'nun mezarında sona erdi. Yürüyüşün ardından şehidin babası ziyaret edilerek, şehitlikte dua edildi. Köyde ise katılımcılara yemek ikramı yapıldı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.