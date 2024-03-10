Park halinde duran otomobilde yangın çıktı

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REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YUKARISOKU DA FABRİKALARIN ARKASINDA ÖNÜNDE YOLU OLAN ŞUAN İÇİN TARIM ARAZİSİ OLAN 4400M2...

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REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL