Park halinde duran otomobilde yangın çıktı

Olay, Aktaş Mahallesi'nde Taşhancılar Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 23 P 2109 plakalı otomobil motor kısmından alev aldı. Otomobilden duman çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını söndürdü. Ekipler tarafından araçta soğutma işlemi yapıldı. Otomobilin motor kısmında maddi hasar meydana geldi.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.