Erzurumspor, Başkent engeli tanımadı: Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in heyecan dolu 26. haftasında futbol severler, Ankara Keçiörengücü ile Erzurumspor FK arasında gerçekleşen mücadeleye tanıklık etti. Başkentin futbol temsilcisi Keçiörengücü, evinde ağırladığı Erzurumspor'a 2-0 gibi net bir skorla mağlup oldu. Bu maç, ligdeki puan durumu ve takımların sıralaması açısından önemli bir yere sahipken, futbolseverlerin ilgisini çeken anlarla dolu geçti.

Erken gelen gol, Erzurumspor'u öne geçirdi

Maçın 20. dakikasında yaşanan bir pas hatası, Keçiörengücü savunmasını zor durumda bıraktı. Erzurumsporlu Furkan Özhan'ın bu hatayı değerlendirerek yaptığı aşırtma vuruşu, topun ağlarla buluşmasını sağladı ve skoru 0-1'e taşıdı. Bu gol, Erzurumspor'un moralini yükseltirken, Keçiörengücü için erken bir darbe oldu.

Keçiörengücü beraberlik için bastırıyor

24. dakikada bir diğer önemli an, Selim'in ceza yayında topla buluşması ve topu Bardhi'ye aktarmasıyla geldi. Bardhi'nin sağ çaprazdan kaleye yaptığı vuruş, Keçiörengücü kalecisi Göktuğ tarafından kurtarıldı ve bir gole engel olundu.

Kaçan fırsatlar ve penaltıdan gelen gol

İkinci yarının önemli anlarından biri, 61. dakikada yaşandı. Muharrem'in sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya, Selim'in arka direkte yaptığı kafa vuruşu, savunma tarafından uzaklaştırıldı. Maçın son anlarına doğru, 90+3. dakikada Erzurumspor'un kazandığı penaltı, Eren Tozlu tarafından kaleci Metin tarafından başarıyla çıkarıldı. Ancak, Eren'in pozisyonun devamında bulduğu gol, Erzurumspor'u 2-0 öne geçirdi ve maçın sonucunu belirledi.

Hakemler ve takım kadroları

Karşılaşmanın hakemleri Erkan Özdamar, Özgür Ertem, Selim Şenöz oldu.

Ankara Keçiörengücü’nün kadrosu: Metin Uçar, Uğur Akdemir (Melih İnan dk. 46), Ahmet Kesim, Mert Kula, Muharrem Cinan, Traore, Mikail Okyar (Şahverdi Çetin dk. 70), Selim Ilgaz (Ahmet Yazar dk. 70), Bardhi, Camara (Ariyibi dk. 46), Dembele (Arda Hilmi Şengül dk. 84)

Erzurumspor FK’nın kadrosu: Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Süleyman Koç, Lameira, Sefa Akgün (Muhammed Emin Yavaş dk. 79), Celal Hanalp (Cengizhan Bayrak dk. 90+7), Özgür Sert (Alican Özfesli dk. 66), Eren Tozlu (Hüseyin Mevlütoğlu dk. 90+6), Furkan Özhan (Gürkan Varlık dk. 90+7)

Karşılaşmanın diğer öne çıkan detayları

Erzurumspor FK'nın son maçında Furkan Özhan dakika 20'de, Eren Tozlu ise 90+3'te attığı gollerle ön plana çıktı. Ankara Keçiörengücü'nden Mert Kula ise 81. dakikada kırmızı kart gördü. Sarı kartlar ise Ankara Keçiörengücü'nden Traore ile Erzurumspor FK'dan Orhan Ovacıklı ve Celal Hanalp'e çıktı.