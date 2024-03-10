Altay karşısında Gençlerbirliği’nden dört dörtlük galibiyet

Trendyol 1. Lig'de heyecanın doruğa ulaştığı 26. hafta maçında, Gençlerbirliği deplasmanda Altay'ı ağırladı. Futbol severlerin büyük bir merakla takip ettiği mücadele, Gençlerbirliği’nin üstün performansıyla son buldu. Zirve yarışındaki her iki takım için de kritik öneme sahip olan karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 4-0'lık ezici galibiyetiyle sona erdi.
Maçın dönüm noktaları ve gol yağmuru
Maçın 19. dakikasında Gençlerbirliği, Altay'ın savunma hatasını fırsata çevirdi. Ensar’ın presi sonucu kazanılan top, Melih'in ayağında golle sonuçlandı ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarının sonlarına doğru, 44. dakikada yaşanan penaltı pozisyonu maçın kaderini belirledi. Mustafa'nın Melih'e müdahalesi sonucu kazanılan penaltıyı Ensar gole çevirerek farkı ikiye çıkardı.
İkinci yarı gol yağmuru devam etti
Devre arasından sonra, Gençlerbirliği oyundaki üstünlüğünü daha da pekiştirdi. 53. dakikada Buğra’nın mükemmel serbest vuruşu skoru 3-0’a taşıdı. Takımın hücumdaki etkili paslaşmaları, 59. dakikada Buğra'nın şık bir vuruşla kaydettiği golle sonuçlandı ve maçın skorunu belirledi: 4-0.
Karşılaşmanın hakem ve takım kadrosu
Karşılaşmanın hakemleri Raşit Yorgancılar, Arif Dilmeç, Ferhat Çalar oldu.
Altay’ın kadrosu: Mustafa Çalışkan, Sefa Özdemir, Kuban Altunbudak, Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam (Onur Efe dk. 72), Salih Sarıkaya, Enes Yetkin (Erdem Özcan dk. 60), Murat Berkan Demir, Mehmet Gündüz ( Deniz Kadah dk. 39) Enes Öğrüce (Emre Tangeldi dk. 72), Nurettin Küçükdeniz (Arda Gezer dk. 60)
Gençlerbirliği’nin kadrosu: Ertuğrul Çetin, Oğuzhan Berber, Francis Nzaba, Alperen Babacan, Rahman Buğra Çağıran (Jimmy Durmaz dk. 61), James Lea Siliki (Bentley dk. 61), Ensar Kemaloğlu (Musa Çağıran dk. 69), Arda Temur, Amilton (Halil Yılmaz dk. 69), Melih Bostan, Gaetan Laura (Baran Aksaka dk. 77)
Karşılaşmada diğer öne çıkan detaylar
Melih Bostan 19. dakikada attığı golle takımına öncülük etti. Ardından, Ensar Kemaloğlu 45+2. dakikada penaltıdan bir gol daha ekledi. İkinci yarıya hızlı bir başlangıç yapan ekip, Buğra Çağıran'ın 53. ve 59. dakikalarda attığı gollerle skoru daha da artırdı. Maç boyunca sert mücadeleler yaşandı ve Altay'dan Ceyhun Gülselam, Enes Öğrüce, Nurettin Küçükdeniz ve Onur Efe sarı kart gördü.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.